Dark Souls III: The Ringed City è disponibile da oggi

Bandai Namco ha pubblicato The Ringed City, la seconda espansione di Dark Souls III, disponibile da oggi su PC, PlayStation 4 e Xbox One ad un prezzo di 14.99 euro. In alternativa è ancora possibile acquistare il Season Pass, ad un prezzo di 24.99 euro, ed ottenere l’accesso ad entrambi i pacchetti.

In questa nuova avventura i giocatori devono inseguire lo schiavo Gael fino alla fine del mondo, sulle tracce dell’Anima Oscura dell’Umanità. “Al termine dell’Era del Fuoco, mentre il mondo si avvia alla sua fine e tutte le terre convergono su loro stesse, un eroe solitario scende sulla terra per scoprire i segreti del passato. Mentre si fanno strada nella leggendaria Ringed City, i giocatori incontreranno antichi mostri, nuovi personaggi sull’orlo della follia, nuove armature, armi, incantesimi ma, soprattutto, una città a lungo abbandonata piena di nuovi orrori da superare”, si legge nella descrizione ufficiale.

The Ringed City offre due mappe aggiuntive e una nuova funzionalità che permette di allearsi con altri due amici per sfidarsi in alcune prove di forza e astuzia. Gli utenti in possesso di Ashes of Ariandel o The Ringed City hanno inoltre l'opportunità di giocare ai contenuti aggiuntivi presenti nella modalità Undead Match.