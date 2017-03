Ci sarà una serie TV di Assassin's Creed

Il recente film di Assassin's Creed con Michael Fassbender è stato accolto in maniera contrastante: c'è chi lo ha apprezzato, chi lo ha considerato poco memorabile. Su Metacritic, comunque, non vanta una media valutativa così alta, fermandosi a 36/100.

Nonostante questo, Ubisoft sembra intenzionata a continuare su questa strada, confermando l'esistenza del progetto sulla serie televisiva in un momento in cui non è chiaro il destino della parte videoludica, con un nuovo Assassin's Creed che ancora non è annunciato.

"Vogliamo realizzare qualcosa di cui poterne andare fieri", ha scritto Aymar Azaizia, head of content per Assassin's Creed, su Reddit AMA, confermando il "TV Show project". Un articolo sulla Reuters l'anno scorso aveva anticipato l'esistenza del progetto: Ubisoft sarebbe stata infatti in trattative con Netflix per la realizzazione della serie TV su Assassin's Creed.

L'impegno di Ubisoft nel settore "live action" è sempre più pronunciato, visto che ha recentemente reso pubblico il corto Ghost Recon Wildlands: War Within the Cartel e visto che sta realizzando un documentario per trasmettere in maniera più diretta il mondo dei cartelli della droga in Bolivia che fa da sfondo alle vicende del nuovo Ghost Recon. Prince of Persia è passato al cinema già negli anni scorsi, mentre in futuro toccherà anche a The Division.