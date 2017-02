Blizzard vince causa contro Bossland, azienda specializzata nella creazione di software di cheating

Blizzard ha diramato un comunicato stampa con il quale commenta la vittoria nella causa contro Bossland GmbH presso la Corte Federale di Giustizia tedesca (Bundesgerichtshof).

Bossland si occupa della creazione di software che automatizzano le azioni dei personaggi in gioco, danneggiando l'esperienza dei giocatori reali, inondando e rovinando il mercato degli oggetti in gioco, e sbilanciando l'economia di gioco per garantire un vantaggio personale ad alcuni individui.

La più alta corte giuridica della Germania in materia di atti civili e criminali ha decretato che Bossland si è dedicata ad attività illecite attraverso la creazione e la distribuzione di questi bot per World of Warcraft. Inoltre, la corte ha deliberato a favore di Blizzard in una causa parallela contro la stessa azienda per un reato di violazione del copyright.

"La nostra missione è garantire un'esperienza di gioco ottimale per tutti i giocatori e la difesa delle nostre proprietà intellettuali, pertanto siamo molto soddisfatti della decisione della corte", si legge nel comunicato Blizzard. "Non abbiamo altri dettagli da fornire al momento, se non ribadire ancora una volta che continueremo a difendere i nostri prodotti per mantenere un ambiente di gioco equo per chiunque".