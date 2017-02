Microsoft promette nuovi giochi in esclusiva per Windows

Nell'intervista che riportiamo in questa pagina, Phil Spencer non solo pone enfasi sulla nuova sinergia tra Windows 10 e Xbox One, ma promette nuovi videogiochi in esclusiva PC per il futuro prodotti da Microsoft.

"Ci sono molte persone che conoscono i nostri vecchi lanci e dicono 'ehi, ma questo non è un normale gioco per PC", ha detto Spencer nell'intervista sul canale Xbox. Si riferisce principalmente al recente rilascio di Halo Wars 2, un gioco che appartiene al genere degli RTS. Notoriamente gli RTS nascono su PC ma nel caso del franchise di Halo Wars c'è stato un forte processo di adattamento alle console con il primo capitolo e adesso con questo secondo il ritorno su PC.

"Windows è incredibilmente importante per Microsoft, e il gaming è una delle attività più importanti per la piattaforma. Del gaming su PC ora se ne occupa il team Xbox: siamo impegnati per renderlo sempre migliore e rilasceremo dei nuovi giochi in esclusiva per Windows. Il PC gaming è di fondamentale importanza per l'azienda".