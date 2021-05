Final Fantasy: un nuovo capitolo soulslike in esclusiva PS5? L'annuncio è vicino

Lo scorso weekend, un rumor ha fatto tremare l'intera fanbase di Final Fantasy: oltre al già noto sedicesimo episodio, Square Enix sarebbe al lavoro su un altro capitolo che, a quanto pare, verrà rilasciato in esclusiva su PlayStation 5. L'indiscrezione diffusa dall'insider Navtra è stata poi confermata da un altro leaker, Souls Hunt, che ha aggiunto ulteriori dettagli sul genere scelto per il titolo PS5 e sul team a cui è stato affidato lo sviluppo.

Final Fantasy Origins è un soulslike per PS5, secondo i rumor



Secondo il creator francese Souls Hunt, un nuovo gioco di Final Fantasy è attualmente in fase di sviluppo presso Team Ninja, software house che si cela dietro grandi nomi quali Dead or Alive, Ninja Gaiden e il più recente Nioh. Square Enix avrebbe dunque avviato una collaborazione con lo studio giapponese per realizzare un jRPG piuttosto atipico in esclusiva per PS5.

Il leaker francese ha definito il nuovo Final Fantasy un soulslike, ovvero un gioco di ruolo che presenta meccaniche tipiche della serie Souls di From Software (Demon's Souls, Dark Souls) e, di conseguenza, una difficoltà sensibilmente elevata. Souls Hunt ha inoltre diffuso il presunto nome del capitolo sviluppato da Team Ninja: s'intitolerà Final Fantasy Origins.

Come lascia intuire il leaker, l'esclusività di Final Fantasy Origins per PlayStation 5 potrebbe essere solo temporale, proprio come avvenuto per Nioh, pubblicato nel febbraio 2017 su PS5 e solo successivamente su PC, nel novembre dello stesso anno. Curiosamente, Souls Hunt ha paragonato Origins a Star Wars Jedi: Fallen Order, gioco sviluppato da Respawn Entertainment che, in effetti, presentava alcune meccaniche soulslike all'interno del suo gameplay.

Le nouveau Final Fantasy de Square Enix n'est autre qu'un Souls-like développé par la Team Ninja (Nioh). C'est cadeauhttps://t.co/kGjln1HSaS pic.twitter.com/zmHcnlEx3l — SoulsHunt (@SoulsHunts) May 22, 2021

Lo stesso Navtra, che per primo aveva parlato del gioco PS5, ha confermato le informazioni diffuse da Souls Hunt. Ciononostante, l'insider ha avvertito la community in merito alla definizione di soulslike condivisa dal leaker francese: "È certamente ispirato alla serie Souls, ma non è esattamente quello che immagineresti quando senti 'FF soulslike'".

Stando ai rumor, Square Enix annuncerà l'ipotetico Final Fantasy Origins durante l'E3 2021, l'evento digitale che si terrà dal 12 al 15 giugno. Nello stesso periodo, lo sviluppatore potrebbe rilasciare una demo giocabile per raccogliere i primi feedback dei giocatori; non lo escluderemmo, visto il coinvolgimento di Team Ninja, che in passato aveva già pubblicato delle versioni dimostrative dei suoi giochi più importanti - tra cui il già citato Nioh.