Star Wars Outlaws: lo Snowdrop Engine avrà ottimizzazioni per gli Intel Core di 14a generazione

Nella giornata di ieri è arrivato l'attesissimo trailer della storia di Star Wars Outlaws, che evidenzia non solo gli elementi narrativi alla base della nuova produzione di Ubisoft Massive ma anche la grafica che il titolo riuscirà a proporre. Il focus sulla grafica ha spinto diversi produttori di hardware, come Intel e NVIDIA, ad annunciare partnership con Ubisoft relative al nuovo titolo di Star Wars.

In particolare, quella con Intel non si limita solo ai bundle con processori e copie del gioco, ma si estende anche all'ottimizzazione delle prestazioni per le CPU Intel di quattordicesima generazione. Intel e Ubisoft, infatti, hanno lavorato insieme per assicurarsi che i processori di ultima generazione come le serie Raptor Lake-S e Raptor Lake-HX offrano la migliore esperienza con Star Wars Outlaws.

Intel ha offerto supporto sia software che hardware al team di Massive che, con questo progetto, vuole offrire agli appassionati di Star Wars qualcosa che non ha precedenti, ovvero un'esperienza dettagliata a mondo aperto. Le ottimizzazioni di Intel, nello specifico, riguardano il CPU scheduling e la pianificazione dei carichi di lavoro per poter offrire il pieno potenziale dei processori di quattordicesima generazione.

L'attuale gamma di chip Intel si basa su due diversi core, i P-Core ottimizzati per le prestazioni e gli E-Core capaci di garantire maggiore efficienza. Ogni core ha i suoi vantaggi, ma se il lavoro viene programmato per il tipo di core sbagliato, ciò può portare a perdite prestazionali. Intel ha anche lavorato per consentire un migliore utilizzo dei suoi E-Core con APO (Application Performance Optimizer), il quale attualmente supporta circa 15 giochi.

Massive è uno sviluppatore di videogiochi con sede a Malmö, in Svezia. Fondata nel 1997, l'azienda ha subito evidenziato notevoli abilità nella realizzazione di motori grafici. Suo è il MassTech Game Engine che abbiamo visto in World in Conflict (2007), così come suo è lo Snowdrop Engine. La software house è nota anche per la serie Tom Clancy's The Division, basata a sua volta su Snowdrop.

Per quanto riguarda NVIDIA, invece, la versione PC di Star Wars Outlaws sarà potenziata con l'upscaling e la frame generation NVIDIA DLSS 3, Ray Tracing e Reflex. Inoltre, il gioco sarà disponibile anche in cloud su GeForce NOW. Per altri dettagli vi rimandiamo a questo approfondimento.