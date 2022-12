Aumenti di prezzo anche in casa Xbox dal 2023, si parte dai giochi first party

Arrivano gli aumenti anche in casa Xbox, già paventati da Phil Spencer nelle ultime interviste, ma non riguarderanno l'hardware, bensì il software. Dal prossimo gennaio, infatti, i titoli first party della casa di Redmond passeranno da un prezzo di lancio di 59,99 dollari ai 69,99 dollari, ovvero 80 euro per il mercato italiano.

D'altro canto, il CEO di Microsoft Gaming aveva già sottolineato che il mantenimento dei prezzi non sarebbe stato sostenibile sul lungo periodo e che prima o poi qualcosa sarebbe cambiato. A questo va aggiunto che sono già molti i publisher ad aver alzato il tiro sul fronte dei prezzi e non di recente, ma dal lancio dell'attuale generazione. Tra questi si annoverano nomi del calibro di Ubisoft, Take-Two e del principale competitor di Microsoft, Sony.

Tuttavia, la società ha mantenuto le promesse fatte dal boss di Xbox e gli aumenti partiranno solo da gennaio. Ciò significa che per le festività natalizie gli utenti potranno continuare ad acquistare i titoli partendo dall'attuale prezzo di listino. I primi a ricevere i succitati aumenti già dal lancio saranno Starfield, Redfall e Forza Motorsport.

"Abbiamo rimandato gli aumenti di prezzo a dopo le vacanze in modo che le famiglie possano godere del dono del gioco. A partire dal 2023 i nostri nuovi giochi a prezzo pieno, costruiti per la nuova generazione, tra cui Forza Motorsport, Redfall e Starfield, saranno lanciati a 69,99 dollari su tutte le piattaforme. Questo prezzo riflette il contenuto, la portata e la complessità tecnica di questi titoli. Come per tutti i giochi sviluppati dai nostri team di Xbox, saranno disponibili con Game Pass già dal giorno di lancio" ha dichiarato un portavoce.

Nulla cambia, quindi, per gli abbonati ad Xbox Game Pass che continueranno a pagare il prezzo attuale per la sottoscrizione e riceveranno al lancio tutti i titoli sviluppati dai Microsoft Studios. In sostanza, Microsoft si è semplicemente adeguata a un andamento che il mercato aveva già assunto al lancio dell'attuale generazione, ma non sembrano esserci piani per un rincaro della piattaforma nonostante le pesanti perdite. Naturalmente, in caso di novità su quest'ultimo fronte vi terremo aggiornati.