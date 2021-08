Microsoft rivela i requisiti hardware di Age of Empires IV

Il 28 ottobre sarà una grande data per gli appassionati di videogiochi e di strategici in tempo reale: quel giorno, infatti, sarà disponibile Age of Empires IV, il nuovo capitolo dell'amatissima serie iniziata da Ensemble Studios e ora nelle mani di Relic Entertainment. Il gioco sarà disponibile tramite Steam, Microsoft Store e Xbox Game Pass.

Dopo il lancio, inoltre, Microsoft garantisce supporto alla community dei modder e nella prima parte del 2022 rilascerà i modding tool per poter apportare tutte le modifiche del caso ai contenuti di gioco. Per il post-lancio, inoltre, è previsto un numero ancora imprecisato di DLC.

La pagina Steam di Age of Empires IV, nel frattempo, rivela adesso i requisiti hardware per il nuovo RTS, confermando che le richieste saranno alla portata di un buon numero di configurazioni hardware. Anche un computer portatile di fascia bassa con un processore Intel i5-6300U e chip grafico integrato Intel HD 520 sarà in grado di eseguire Age of Empires IV. Il quale, allo stesso tempo, sfrutterà le configurazioni più potenti, sulle quali girerà a specifiche migliori.

Age of Empires IV userà le DirectX 12 e richiederà 50 GB di spazio disponibile sulle unità di storage del PC. Per quanto riguarda i requisiti raccomandati, Microsoft consiglia la presenza di 16 GB di memoria di sistema e 4 GB di memoria sulla scheda video. Per quanto riguarda il processore, il requisito raccomandato è un Intel i5 6-core con frequenza di clock di 3,6 GHz e come GPU la GeForce GTX 970.

Ecco i requisiti completi

MINIMI:

Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit

Sistema operativo: Windows 10 64bit

Processore: Intel Core i5-6300U

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: Intel HD 520

DirectX: Versione 12

Memoria: 50 GB di spazio disponibile

CONSIGLIATI:

Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit

Sistema operativo: Windows 10 64bit

Processore: 3.6 GHz 6-core (Intel i5)

Memoria: 16 GB di RAM

Scheda video: Nvidia GeForce 970 GPU with 4 GB of VRAM

DirectX: Versione 12

Memoria: 50 GB di spazio disponibile

Note aggiuntive: 4 GB di video RAM e 16 GB di memoria di sistema

Age of Empires IV: caratteristiche di gioco

In Age of Empires IV ci saranno otto diverse fazioni, e ciascuna di queste andrà padroneggiata in un modo particolare con unità specifiche, edifici e caratteristiche proprie. Per quanto riguarda la campagna single player, invece, si rifarà a reali eventi storici e seguirà l'operato di Guglielmo di Normandia che, tra invasioni, ribellioni, battaglie e conflitti familiari, punta a conquistare il trono d'Inghilterra nell'XI secolo. Per tutti i dettagli su Age of Empires IV vi rimandiamo a questo indirizzo.

Intanto se volete restare al passo con ciò che offre il mercato delle CPU, ed essere pronti alle nuove uscite in tema di videogiochi, vi invitiamo a consultare la guida sui migliori processori realizzata dalla redazione, dove trovate le migliori proposte suddivise per casi d'uso.