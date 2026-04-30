ZSNES come non lo avete mai visto: dopo 20 anni torna lo storico simulatore

ZSNES come non lo avete mai visto: dopo 20 anni torna lo storico simulatore

Super ZSNES segna il ritorno dello storico emulatore Super Nintendo creato da zsKnight e Demo, completamente riscritto dopo quasi vent'anni. La nuova versione introduce core numerose cambiamenti al codice che lo adattano ai sistemi moderni

di pubblicata il , alle 08:01 nel canale Videogames
Nintendo
 

Dopo quasi vent'anni dall'ultima release principale, ZSNES, uno dei nomi più iconici nella storia degli emulatori del Super Nintendo Entertainment System, torna con un progetto completamente nuovo. Due dei creatori originali, conosciuti con gli pseudonimi di zsKnight e Demo, hanno presentato Super ZSNES, una reinterpretazione moderna costruita da zero che aggiorna radicalmente l'architettura tecnica dello storico software nato in epoca DOS.

La novità più rilevante riguarda la completa revisione del codice. Super ZSNES introduce infatti "core CPU e audio molto più accurati rispetto all'originale ZSNES", accompagnati da una nuova implementazione potenziata del PPU basata sulla GPU.

Secondo gli sviluppatori, gran parte dell'emulazione visiva del Super Nintendo ora sfrutta shader GPU per eseguire funzioni come palette lookup, rendering delle tile, trasparenze, effetti Mode 7, color math, combinazioni tra main e subscreen e persino l'effetto mosaic. Si tratta di una ricostruzione tecnica molto diversa dall'originale, soprattutto considerando che l'hardware SNES nacque attorno a una logica CRT, mentre le GPU moderne operano secondo principi geometrici completamente differenti.

Questo nuovo approccio ha portato anche alla nascita del cosiddetto Super Enhancement Engine, sistema che potrebbe consentire ulteriori miglioramenti futuri, incluse texture ad alta risoluzione e nuove opzioni avanzate per l'interfaccia utente.

Sul piano dello sviluppo, il progetto utilizza Unity come base tecnologica, anche se il team sottolinea di aver mantenuto una programmazione tradizionale senza automazioni improvvisate. Al momento, Super ZSNES 0.100 rappresenta una build iniziale e presenta ancora limiti evidenti: diversi bug di emulazione risultano presenti, i chip speciali come DSP1 e SuperFX non sono ancora supportati, mentre ottimizzazioni e funzioni come il netplay arriveranno solo più avanti.

Nonostante queste limitazioni, il ritorno di ZSNES ha già attirato grande attenzione tra gli appassionati di retrogaming. La combinazione tra fedeltà tecnica, accelerazione GPU e possibilità di espansione futura potrebbe trasformare questo storico emulatore in una nuova piattaforma di riferimento per chi desidera riscoprire il catalogo SNES con strumenti moderni.

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8 Commenti
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aqua8430 Aprile 2026, 08:34 #1
Pensavo fosse stato riscritto in Rust come vuole la moda del momento
piwi30 Aprile 2026, 08:38 #2
Da provare ... Ultimamente, per preferenze di interfaccia, ho usato SNes 9X !
Saturn30 Aprile 2026, 08:41 #3
Ho quasi paura a domandarlo, ma colei che non deve essere nominata*, che dice a riguardo ???


[SIZE="1"][COLOR="Silver"]nintendo[/COLOR][/SIZE]
chichino8430 Aprile 2026, 09:08 #4
Originariamente inviato da: piwi
Da provare ... Ultimamente, per preferenze di interfaccia, ho usato SNes 9X !

Ho alternato tra lui e bsnes per un po', ma alla fine sono anni che mi sono settato su quest'ultimo senza nessuna apparente motivazione.
Cosa intendi con preferenze di interfaccia?
Silent Bob30 Aprile 2026, 09:10 #5
ma solo a me è venuto in mente che il riprendere in mano Zsnes dai suoi programmatori sia anche dovuto alla IA?

Cioè,pensare che dal nulla riprendono un progetto e lo rifanno da capo, boh.

Cmq ricordo che ai tempi non mi piaceva e usavo altro.
Vindicator30 Aprile 2026, 09:45 #6
figuratevi che ricordando vagamente gia emulavo nei primi anni 2000 giocando con la tastiera i vari dkc con questo emulatore è davvero datato
adesso ci sono i vari mesen che sono frame accurate, cioe emulano quasi perfettamente il timing voluto del gioco

alcuni giochi se usate l'accuracy emulator riuscite a finirli se usate l'emulatore performance based è quasi impossibile va tutto a manetta
demon7730 Aprile 2026, 10:49 #7
Usti quanto ci ho giocato ai tempi con lo ZSNES!!!

Questo nuovo lo provo subito!!
supertigrotto30 Aprile 2026, 11:45 #8
Originariamente inviato da: aqua84
Pensavo fosse stato riscritto in Rust come vuole la moda del momento


Beh,rust ha il suo perché,anzi,evita in parte di combinare danni anche se è un linguaggio piuttosto rigido,più che una moda, è una esigenza

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