ZSNES come non lo avete mai visto: dopo 20 anni torna lo storico simulatore

Dopo quasi vent'anni dall'ultima release principale, ZSNES, uno dei nomi più iconici nella storia degli emulatori del Super Nintendo Entertainment System, torna con un progetto completamente nuovo. Due dei creatori originali, conosciuti con gli pseudonimi di zsKnight e Demo, hanno presentato Super ZSNES, una reinterpretazione moderna costruita da zero che aggiorna radicalmente l'architettura tecnica dello storico software nato in epoca DOS.

La novità più rilevante riguarda la completa revisione del codice. Super ZSNES introduce infatti "core CPU e audio molto più accurati rispetto all'originale ZSNES", accompagnati da una nuova implementazione potenziata del PPU basata sulla GPU.

Secondo gli sviluppatori, gran parte dell'emulazione visiva del Super Nintendo ora sfrutta shader GPU per eseguire funzioni come palette lookup, rendering delle tile, trasparenze, effetti Mode 7, color math, combinazioni tra main e subscreen e persino l'effetto mosaic. Si tratta di una ricostruzione tecnica molto diversa dall'originale, soprattutto considerando che l'hardware SNES nacque attorno a una logica CRT, mentre le GPU moderne operano secondo principi geometrici completamente differenti.

Questo nuovo approccio ha portato anche alla nascita del cosiddetto Super Enhancement Engine, sistema che potrebbe consentire ulteriori miglioramenti futuri, incluse texture ad alta risoluzione e nuove opzioni avanzate per l'interfaccia utente.

Sul piano dello sviluppo, il progetto utilizza Unity come base tecnologica, anche se il team sottolinea di aver mantenuto una programmazione tradizionale senza automazioni improvvisate. Al momento, Super ZSNES 0.100 rappresenta una build iniziale e presenta ancora limiti evidenti: diversi bug di emulazione risultano presenti, i chip speciali come DSP1 e SuperFX non sono ancora supportati, mentre ottimizzazioni e funzioni come il netplay arriveranno solo più avanti.

Nonostante queste limitazioni, il ritorno di ZSNES ha già attirato grande attenzione tra gli appassionati di retrogaming. La combinazione tra fedeltà tecnica, accelerazione GPU e possibilità di espansione futura potrebbe trasformare questo storico emulatore in una nuova piattaforma di riferimento per chi desidera riscoprire il catalogo SNES con strumenti moderni.