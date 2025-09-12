YouTuber 'taglia' la sua Switch 2 per installare una batteria più grande: 1 ora in più di autonomia

Aprire un dispositivo appena acquistato non è un gesto che tutti si sentono di fare. Per alcuni appassionati di hardware, però, smontare una macchina nuova di zecca è quasi naturale. È il caso di Naga, un YouTuber che ha deciso di spingersi oltre con la nuova Nintendo Switch 2, sacrificando la garanzia della console per regalargli un'ora in più di autonomia.

L'esperimento è tanto semplice nella teoria quanto rischioso nella pratica: sostituire la batteria originale da 5220 mAh con una più capiente da 8000 mAh. Il problema? Il nuovo componente non entra negli spazi previsti dalla scocca. Per risolvere la questione, Naga ha preso in mano un paio di forbici da metallo e ha tagliato parte del sottile telaio interno in alluminio del dispositivo, aprendo così lo spazio necessario.

La scelta estetica della batteria aggiunge un tocco di ironia alla vicenda: non si tratta di un modello neutro, bensì di un pacco giallo acceso, decorato con personaggi in stile anime, definito dallo stesso youtuber il più weeb possibile. Nonostante l'aspetto poco convenzionale, il nuovo modulo è riuscito a sostituire con successo quello originale.

Non solo la batteria: la modifica di Switch 2 non si è limitata all'aumento dell'autonomia

L'operazione non si è fermata al semplice taglio: è stato necessario anche un lavoro di cablaggio per collegare correttamente la batteria e garantire il flusso di energia. Dopo la sostituzione, Naga ha effettuato più cicli di ricarica completi (tra due e cinque) prima che il sistema operativo della console iniziasse a riconoscere correttamente il nuovo livello di carica disponibile.

Il risultato? Una Nintendo Switch 2 in grado di resistere più a lungo durante le sessioni di gioco lontano dalla presa di corrente. Secondo Naga, il guadagno in autonomia è stato significativo: oltre un'ora di gioco in più rispetto alla configurazione standard.

Questo tipo di modifica non è certo alla portata di tutti, né priva di rischi. Tuttavia, la community online ha accolto con curiosità e ammirazione il gesto, lodando il coraggio e la manualità necessarie per un simile intervento.