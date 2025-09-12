YouTuber 'taglia' la sua Switch 2 per installare una batteria più grande: 1 ora in più di autonomia
Uno YouTuber di nome Naga ha effettuato un'operazione di sostituzione della batteria della propria Switch 2, ottenendo dei vantaggi notevoli in termini di autonomiadi Francesco Messina pubblicata il 12 Settembre 2025, alle 12:01 nel canale Videogames
Aprire un dispositivo appena acquistato non è un gesto che tutti si sentono di fare. Per alcuni appassionati di hardware, però, smontare una macchina nuova di zecca è quasi naturale. È il caso di Naga, un YouTuber che ha deciso di spingersi oltre con la nuova Nintendo Switch 2, sacrificando la garanzia della console per regalargli un'ora in più di autonomia.
L'esperimento è tanto semplice nella teoria quanto rischioso nella pratica: sostituire la batteria originale da 5220 mAh con una più capiente da 8000 mAh. Il problema? Il nuovo componente non entra negli spazi previsti dalla scocca. Per risolvere la questione, Naga ha preso in mano un paio di forbici da metallo e ha tagliato parte del sottile telaio interno in alluminio del dispositivo, aprendo così lo spazio necessario.
La scelta estetica della batteria aggiunge un tocco di ironia alla vicenda: non si tratta di un modello neutro, bensì di un pacco giallo acceso, decorato con personaggi in stile anime, definito dallo stesso youtuber il più weeb possibile. Nonostante l'aspetto poco convenzionale, il nuovo modulo è riuscito a sostituire con successo quello originale.
Non solo la batteria: la modifica di Switch 2 non si è limitata all'aumento dell'autonomia
L'operazione non si è fermata al semplice taglio: è stato necessario anche un lavoro di cablaggio per collegare correttamente la batteria e garantire il flusso di energia. Dopo la sostituzione, Naga ha effettuato più cicli di ricarica completi (tra due e cinque) prima che il sistema operativo della console iniziasse a riconoscere correttamente il nuovo livello di carica disponibile.
Il risultato? Una Nintendo Switch 2 in grado di resistere più a lungo durante le sessioni di gioco lontano dalla presa di corrente. Secondo Naga, il guadagno in autonomia è stato significativo: oltre un'ora di gioco in più rispetto alla configurazione standard.
Questo tipo di modifica non è certo alla portata di tutti, né priva di rischi. Tuttavia, la community online ha accolto con curiosità e ammirazione il gesto, lodando il coraggio e la manualità necessarie per un simile intervento.
Ha già sguinzagliato l'avvocato, quello "che viene giù con una macchina molto grande e alberghi sulle 800.000 ?"
mi sembra assurdo farci una notizia sopra.
ma in effetti....
chissà a mettere una batteria piu piccola cosa succedeva...
Secondo me... si riduceva l'autonomia!
Che poi nel video c'è il link al venditore cinese
https://www.goofish.com/item?&id=934094819473
Dove si può leggere che è un prodotto espressamente pensato per lo switch2 ma ci avvisa che si tratta di una modifica invasiva e di fare riferimento alle foto dove viene mostrato proprio il fatto che sia necessario tagliare una parte della plastica...
Insomma non per sminuire il canale del tipo, ma non si è inventato niente ha semplicemente seguito le istruzioni del venditore.
non ho ben capito il prezzo ¥200 - 280
Forse 280 è per chi ne prende una sola e 200 per vendite a volumi?
Boh comunque stando a google 280 yuan sono 33,52 euro al netto di trasporto e inq lat doganali.
Mi strappate sempre un sorriso!
Ma infatti...
In questo periodo anche solo nominarla, c'è il rischio di vedersi arrivare qualcuno di minaccioso...
Poi, uno che ha tagliato una LORO console... Apriti cielo !
Ha comunque fatto quello che Nintendo dove fare in origine: mettere una batteria che coprisse al 100% il vano a lei dedicato.
