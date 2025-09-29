Yakuza Kiwami 3: il nuovo trailer mostra tutti i dettagli del nuovo sistema di combattimento

Yakuza Kiwami 3 arriverà il 12 febbraio 2026: dal trailer dettagli sul nuovo sistema di combattimento. In arrivo due stili, il rinnovato Dragon of Dojima, con il moveset più vario della serie, e il nuovo Ryukyu Style, basato su otto armi tradizionali di Okinawa

Ryu Ga Gotoku Studio ha pubblicato un nuovo trailer di Yakuza Kiwami 3, remake del celebre capitolo originariamente uscito su PlayStation 3. L'uscita è fissata per il 12 febbraio 2026 su PS4, PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2 e PC, al prezzo di 59,99 dollari. Oltre al gioco principale, il pacchetto includerà anche Dark Ties, una side story che vede Yoshitaka Mine come protagonista.

Il trailer mette in evidenza il lavoro fatto sul sistema di combattimento che, pur mantenendo la struttura classica della serie, introduce novità sostanziali. In particolare, tornano due stili distinti: Dragon of Dojima e Ryukyu.

Il Dragon of Dojima, storico stile di Kiryu, è stato completamente rivisto e viene presentato come il moveset più vario mai visto nella saga. Si tratta di un ritorno in grande stile per i fan, che potranno riscoprire le tecniche iconiche del Drago con nuove animazioni e combinazioni.

Yakuza Kiwami 3: dal nuovo trailer dettagli anche sul nuovo stile di combattimento Ryukyu

Accanto a questo, il nuovo Ryukyu Style offre un approccio molto diverso, incentrato sulle armi tradizionali di Okinawa, utilizzabili e intercambiabili in tempo reale. L'elenco comprende ben otto tipologie: dal buckler, che permette persino di lanciare lo scudo in perfetto stile Captain America, alle dual tonfa, nunchaku, kama, fino all'eku (una sorta di remo), ai tekko e ad altre armi tipiche delle arti marziali locali.

Come da tradizione Yakuza, le Heat Actions legate a queste armi non mancano di spettacolarità ed esagerazione, garantendo momenti di pura adrenalina. Oltre al combat system, Kiwami 3 proporrà miglioramenti grafici, nuove cut-scene legate alla storia e un'esperienza generale più ricca e fluida, pensata per avvicinare i nuovi giocatori e allo stesso tempo soddisfare i veterani della saga.

Con la combinazione tra uno stile di combattimento profondamente rinnovato e l'introduzione del Ryukyu Style, Yakuza Kiwami 3 promette di essere molto più di un semplice remake.