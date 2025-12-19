Yakuza Kiwami 3 e Dark Ties protagonisti del nuovo Direct di Ryu Ga Gotoku del 22 dicembre

Ryu Ga Gotoku Studio terrà un Direct il 22 dicembre dedicato a Yakuza Kiwami 3 e Dark Ties. L'evento mostrerà nuove scene, abilità e gameplay del remake e della side story su Yoshitaka Mine, in vista del lancio del 12 febbraio 2026 su più piattaforme

Ryu Ga Gotoku Studio si prepara a chiudere l'anno con un appuntamento molto atteso dai fan della saga Like a Dragon. Il 22 dicembre, alle ore 17:00 PT, andrà in onda uno speciale Direct interamente dedicato a Yakuza Kiwami 3 e a Dark Ties, due progetti che ampliano e rinnovano l'universo narrativo della serie. L'evento offrirà uno sguardo approfondito sulle novità di gameplay e sulle caratteristiche inedite, in vista dell'uscita fissata per il 12 febbraio 2026.

Yakuza Kiwami 3 rappresenta un remake pensato per modernizzare uno dei capitoli più amati della saga. Tra gli elementi già confermati spiccano nuove scene narrative, che arricchiranno la storia originale, e un sistema di combattimento ulteriormente espanso. Kazuma Kiryu, protagonista storico della serie, potrà contare sul maggior numero di abilità mai visto per lo stile Dragon of Dojima, uno dei suoi due approcci al combattimento. Non mancano nuove Heat Actions, pensate per rendere gli scontri ancora più spettacolari e dinamici.

La personalizzazione avrà un ruolo centrale anche nella crescita del personaggio. Kiryu potrà essere potenziato attraverso l'equipaggiamento di nuovi accessori, come cinturini per il telefono e altri oggetti, che offriranno benefici concreti durante il gioco. Questo sistema mira a dare maggiore libertà ai giocatori nel definire il proprio stile, adattandolo alle diverse situazioni di combattimento.

Watch the Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties DIRECT for a deep dive on the upcoming two-in-one experience, releasing Feb. 12th

Streaming Dec. 22nd at 5pm PST | 8pm EST

Watch on YouTube (SEGA_West) & Twitch (SEGA)

French, Italian, German, Spanish, Latam Spanish, Brazilian pic.twitter.com/6edbmoEuEi RGG Studio | Like a Dragon & Yakuza Series (@RGGStudio) December 17, 2025

Ryu Ga Gotoku Studio Direct, oltre a Yakuza Kiwami 3 sapremo di più di Dark Ties

Accanto al remake, Dark Ties si presenta come un'esperienza completamente nuova, in stile Like a Dragon Gaiden. Il titolo racconta una storia parallela incentrata su Yoshitaka Mine, personaggio chiave della serie. Il giocatore seguirà il suo percorso, dagli inizi come fondatore di una start-up, passando per la caduta e l'espulsione dal mondo imprenditoriale, fino all'ingresso nel sottobosco criminale.

In questa nuova fase, Mine collaborerà con Kanda Damage Control, esplorando un lato più oscuro e personale della sua vicenda. Dal punto di vista del gameplay, Mine si distingue nettamente da Kiryu. Il suo stile di combattimento si ispira allo shoot boxing, con un approccio più tecnico e aggressivo.

Grazie alla meccanica chiamata Dark Awakening, il personaggio potrà potenziare ulteriormente le proprie capacità, trasformando gli scontri in esperienze intense e strategiche. Yakuza Kiwami 3 e Dark Ties saranno disponibili su un'ampia gamma di piattaforme: PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2 e PC.