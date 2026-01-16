Yakuza Kiwami 3 and Dark Ties avrà una demo gratuita prima del lancio

SEGA ha confermato che Yakuza Kiwami 3 and Dark Ties riceverà una demo gratuita prima del lancio del 12 febbraio 2026. Il gioco include il remake di Yakuza 3 e una nuova storia dedicata a Yoshitaka Mine, offrendo azione, narrativa intensa e numerose attività inedite

SEGA continua a puntare forte sul franchise di Yakuza, e con Yakuza Kiwami 3 and Dark Ties vuole coinvolgere sia i fan storici sia chi si avvicina per la prima volta alla saga. In vista dell'uscita ufficiale fissata per il 12 febbraio 2026, la casa giapponese ha confermato che il gioco riceverà una demo gratuita, permettendo ai giocatori di provare l'esperienza prima dell'acquisto.

La notizia è stata confermata tramite il PlayStation Blog, dopo un recente evento stampa dedicato al titolo. Al momento, SEGA non ha ancora comunicato una data precisa per il rilascio della demo né quali contenuti includerà, ma ha promesso che ulteriori dettagli verranno condivisi "in futuro". Se il precedente di Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii fa da riferimento, è probabile che la demo venga pubblicata circa una settimana prima del lancio ufficiale.

Yakuza Kiwami 3 and Dark Ties è un pacchetto particolarmente ricco. Include infatti il remake completo di Yakuza 3, ricostruito utilizzando il Dragon Engine, e una nuova storia secondaria incentrata su Yoshitaka Mine, uno degli antagonisti più iconici della serie. La trama originale resta fedele al gioco del 2009, ma viene arricchita da nuove attività e contenuti pensati per modernizzare l'esperienza.

Yakuza Kiwami 3 and Dark Ties: oltre alla demo, ulteriori dettagli sul gioco

Nel ruolo di Kazuma Kiryu, i giocatori potranno dedicarsi a numerose attività inedite o ampliate. Tra queste spicca la gestione dell'orfanotrofio Morning Glory, dove Kiryu aiuterà i bambini nella vita quotidiana, rafforzando il lato più umano del personaggio. Non mancano però i momenti più leggeri e surreali tipici della serie, come il ruolo di "Kazzy-chan" in un host club, la guida della Haisai Girls biker gang e la costruzione di relazioni tramite il parco a tema LaLaLa Loveland.

La parte Dark Ties, invece, offre un tono decisamente più cupo. La storia di Yoshitaka Mine esplora il sottobosco criminale di Kamurocho, alternando combattimenti brutali a missioni più strategiche.

Mine potrà affrontare avversari nell'Arena, ma anche svolgere incarichi per migliorare la reputazione della Kanda Damage Control e approfondire il rapporto con il suo fratello di giuramento, Tsuyoshi Kanda. Il titolo sarà disponibile su Xbox Series X/S, PS4, PS5, PC e Nintendo Switch 2.