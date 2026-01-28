Xiaomi SU7 Ultra: da domani tutti i giocatori PlayStation potranno guidarla con Gran Turismo 7

Xiaomi SU7 Ultra debutta in Gran Turismo 7 da domani con lUpdate 1.67. La berlina elettrica da 1.548 CV viene è stata riprodotta con elevata fedeltà grazie alla collaborazione tra Polyphony Digital e Xiaomi, nella quale è stato coinvolto il creatore della serie simulativa che ha guidato l'auto reale

Xiaomi fa il suo ingresso ufficiale nel mondo dei simulatori di guida: da domani 29 gennaio 2026 la Xiaomi SU7 Ultra sarà disponibile in Gran Turismo 7 su PlayStation 4 e PlayStation 5, grazie all’aggiornamento Update 1.67. Si tratta della prima apparizione assoluta di un’auto Xiaomi all’interno della storica serie sviluppata da Polyphony Digital, un punto di riferimento per i simulatori di guida su console.

La collaborazione tra Xiaomi e Polyphony Digital, annunciata lo scorso giugno, nasce da un lavoro congiunto focalizzato sulla riproduzione fedele delle caratteristiche dinamiche della berlina elettrica ad alte prestazioni. Il produttore della serie, Kazunori Yamauchi, ha testato personalmente la vettura in contesti reali come Nürburgring Nordschleife, Tsukuba e Pechino e ha collaborato direttamente con il team di Xiaomi EV per trasferire su pista virtuale il comportamento dell’auto reale.

All’interno di Gran Turismo 7, Xiaomi SU7 Ultra viene rappresentata tramite un modello digitale ad alta precisione, sviluppato grazie a verifiche tecniche congiunte tra gli ingegneri delle due aziende. Il team Performance di Xiaomi EV ha preso parte alle sessioni finali presso lo studio di Polyphony Digital a Fukuoka per assicurarsi che la risposta del volante, la dinamica del veicolo e la gestione della potenza fossero coerenti con la vettura reale.

Dal punto di vista tecnico Xiaomi SU7 Ultra adotta il sistema Xiaomi Hyper Tri-Motor “Dual V8s + V6s”, capace di erogare 1.548 CV e 1.770 N·m di coppia. La piattaforma elettrica a 800 V consente un’accelerazione 0-100 km/h in 1,98 secondi, senza one-foot rollout. Si tratta di dati piuttosto interessanti, poiché il modello tra le berline elettriche più rapide disponibili non solo sul mercato, ma anche in ambito simulativo.

L’assetto prevede sospensioni anteriori a doppio braccio oscillante, sospensioni posteriori multilink a cinque bracci e molle pneumatiche a doppia camera con ammortizzatori adattivi ad alte prestazioni, soluzione pensata per combinare precisione di guida e stabilità alle alte velocità. L’autonomia dichiarata secondo ciclo CLTC è di 630 km, mentre la ricarica rapida permette di passare dal 10% all’80% in 11 minuti.

Le prestazioni della versione stradale sono state confermate anche su pista: con il Track Package, Xiaomi SU7 Ultra ha registrato un tempo di 7:04.957 al Nürburgring Nordschleife, un nuovo riferimento per le berline executive elettriche sul celebre tracciato tedesco. Il risultato è frutto di un powertrain elettrico evoluto, del torque vectoring e di un’aerodinamica sviluppata per l’uso su circuito.

Per accompagnare il debutto in Gran Turismo 7, Polyphony Digital organizzerà una lap-time challenge di due settimane sul circuito di Monza, permettendo ai giocatori di tutto il mondo di confrontarsi al volante della nuova ammiraglia sportiva di Xiaomi EV.