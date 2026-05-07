Xbox vuole cambiare volto: in arrivo una nuova animazione di avvio per Series X e S

Dal 13 maggio Xbox Series X e S riceveranno una nuova sequenza di avvio con il logo introdotto da Asha Sharma. L'aggiornamento si inserisce nel più ampio piano di rilancio della divisione Xbox, che include rebranding, modifiche al Game Pass e una possibile revisione della strategia sulle esclusive first-party

Il processo di trasformazione della divisione Xbox prosegue sotto la guida di Asha Sharma, nuova CEO del settore gaming di Microsoft, che ha annunciato un ulteriore cambiamento destinato alle console Xbox Series X e Series S. A partire dal 13 maggio, gli utenti riceveranno infatti un aggiornamento che introdurrà una nuova sequenza di avvio, pensata per accompagnare il recente rinnovamento dell'identità del marchio.

La comunicazione è arrivata direttamente attraverso un post pubblicato da Sharma su X, dove la dirigente ha spiegato che la nuova introduzione manterrà un comparto sonoro molto simile a quello già conosciuto dagli utenti, ma verrà aggiornata sul piano visivo grazie all'integrazione del nuovo logo Xbox presentato nelle scorse settimane. Si tratta di una modifica apparentemente semplice, ma che rappresenta un ulteriore tassello nella strategia di rilancio della piattaforma.

New boot up coming next Wednesday. Sound on! pic.twitter.com/9HHrZHwjpH -- Asha (@asha_shar) May 6, 2026

Il lavoro di Asha Sharma alla guida di Xbox

Da quando ha preso il posto di Phil Spencer all'inizio dell'anno, Sharma ha infatti avviato una serie di interventi destinati a ridefinire il rapporto tra Xbox e la sua community storica. Tra le prime decisioni adottate figura il ritorno alla semplice denominazione "Xbox", abbandonando progressivamente il marchio "Microsoft Gaming" utilizzato in precedenza.

A questo si aggiungono altre iniziative orientate a migliorare la percezione del brand, tra cui una riduzione del costo del piano Game Pass di fascia più alta e una maggiore attenzione verso le richieste espresse dagli utenti riguardo all'ecosistema della piattaforma. Uno dei temi centrali della nuova gestione riguarda però la politica sulle esclusive first-party.

Sharma ha dichiarato che l'azienda intende riconsiderare il proprio approccio in questo ambito, lasciando intendere un possibile cambiamento rispetto alla strategia adottata negli ultimi anni. La scelta di pubblicare alcune produzioni Xbox anche su PlayStation 5 e Nintendo Switch 2 aveva infatti generato dubbi tra una parte della fanbase, che aveva percepito un indebolimento dell'identità della piattaforma.