XBOX, terremoto in vista: incerto il futuro di alcuni studi, tra cui Ninja Theory

Craig Duncan lascerà la guida di XBOX Game Studios dopo meno di due anni. Nel frattempo, Microsoft starebbe valutando il futuro di diversi studi, tra cui Ninja Theory, Double Fine e Compulsion Games. Alcuni team potrebbero tornare indipendenti per evitare la chiusura

La divisione XBOX sta attraversando una fase di profonda trasformazione e le ultime notizie confermano un periodo particolarmente delicato per l'organizzazione interna di Microsoft Gaming. Dopo meno di due anni alla guida di XBOX Game Studios, Craig Duncan ha deciso di lasciare il proprio incarico e abbandonerà ufficialmente l'azienda nel corso della settimana.

Duncan era stato nominato responsabile di XBOX Game Studios nel 2024, raccogliendo l'eredità di Alan Hartman dopo il suo pensionamento. In precedenza aveva guidato lo studio Rare per oltre un decennio, supervisionando progetti di successo come Sea of Thieves e altre produzioni realizzate durante l'era Kinect. Durante la sua esperienza alla guida di XBOX Game Studios ha coordinato numerosi team di primo piano, tra cui Halo Studios, Playground Games, Obsidian, Rare, Ninja Theory, Double Fine, Compulsion Games, The Coalition e molti altri.

In attesa della nomina di un successore, gli studi attualmente sotto la sua supervisione riporteranno direttamente a Matt Booty, promosso nei mesi scorsi al ruolo di Chief Content Officer nell'ambito di una più ampia riorganizzazione dei vertici XBOX. Contestualmente all'addio di Duncan, anche Louise O'Connor, Chief of Staff di XBOX Game Studios ed ex membro di Rare, lascerà Microsoft.

Il futuro di alcuni studi è in mano ad XBOX?

Questi cambiamenti arrivano in un momento di forte ristrutturazione interna. Da febbraio, la nuova responsabile della divisione XBOX, Asha Sharma, ha avviato una serie di modifiche strategiche che hanno interessato il modello di Game Pass, la comunicazione del marchio e i piani legati alla futura generazione hardware, identificata internamente come Project Helix. Parallelamente, diverse indiscrezioni parlano di riduzioni di budget e possibili licenziamenti nell'ambito di un ampio piano di rilancio del business.

Le notizie più recenti riguardano però il destino di alcuni studi first-party. Secondo un report di Bloomberg, team come Double Fine, Ninja Theory e Compulsion Games starebbero discutendo con Microsoft possibili soluzioni per evitare la chiusura. Tra le ipotesi considerate vi sarebbe anche la possibilità di separarsi da XBOX e tornare a operare come realtà indipendenti.

La situazione appare particolarmente delicata per Ninja Theory. Fonti citate da The Verge sostengono che gli sviluppatori sarebbero stati informati del rischio concreto di una chiusura qualora non venisse individuato un potenziale acquirente interessato allo studio. Una prospettiva sorprendente, soprattutto considerando che il team ha recentemente annunciato un nuovo capitolo della saga di Senua. Al momento non esistono conferme ufficiali sui piani definitivi di Microsoft.