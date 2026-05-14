Xbox starebbe sviluppando un sistema per convertire i giochi su disco in licenze digitali

Secondo un report di Windows Central, Microsoft starebbe sviluppando un sistema per trasformare i giochi Xbox su disco in licenze digitali. Parallelamente, l'azienda lavorerebbe a una versione di Game Pass pensata per il mercato cinese. I progetti, denominati Positron e Saluki, restano indiscrezioni in attesa di eventuali conferme ufficiali

Un nuovo report firmato dal giornalista Jez Corden di Windows Central suggerisce che Microsoft Gaming stia lavorando a due iniziative strategiche per il futuro dell'ecosistema Xbox. La prima riguarderebbe un servizio Game Pass appositamente progettato per la Cina, mentre la seconda avrebbe l'obiettivo di consentire la conversione dei giochi acquistati in formato fisico in licenze digitali permanenti.

Il progetto dedicato al mercato cinese sarebbe identificato internamente con il nome in codice "Project Saluki". La Cina rappresenta da sempre un territorio complesso per le aziende del settore videoludico, poiché la distribuzione di software e servizi è soggetta a regole severe e a un articolato sistema di approvazione da parte delle autorità locali.

Per questo motivo Microsoft non potrebbe semplicemente proporre l'attuale catalogo di Game Pass, ma dovrebbe creare una versione specifica del servizio. Secondo il report, Saluki si concentrerebbe sui pochi giochi che riescono a ottenere l'autorizzazione alla pubblicazione e darebbe particolare rilevanza ai titoli più popolari, con una forte attenzione ai modelli di monetizzazione basati sulle microtransazioni.

Xbox e il passaggio dai giochi fisici a digitali: la nuova idea di Asha Sharma

La seconda iniziativa, nota con il nome in codice "Positron", è quella che potrebbe avere le implicazioni più significative per i giocatori. Sebbene le informazioni disponibili siano ancora limitate, Microsoft starebbe valutando un sistema che permetta ai possessori di giochi su disco di ottenere una corrispondente licenza digitale da associare al proprio account.

L'ipotesi più plausibile è che la conversione possa essere effettuata una sola volta per ciascun disco, così da evitare utilizzi multipli non autorizzati. In questo modo, gli utenti potrebbero continuare ad accedere ai propri titoli anche su future console prive di lettore ottico, senza dover acquistare nuovamente gli stessi giochi in formato digitale.

Questa soluzione si inserirebbe in una strategia più ampia orientata a rafforzare il modello distributivo digitale. Un ulteriore elemento da considerare riguarda i costi di licenza della tecnologia Blu-ray: Microsoft, non facendo parte del consorzio che la gestisce, deve sostenere spese per integrare i lettori ottici nelle proprie console, a differenza di Sony che è membro del consorzio. Al momento non esistono annunci ufficiali da parte di Microsoft e tutte le informazioni restano allo stato di indiscrezione.