Xbox Series X|S rincara ancora: dal 1° agosto fino a 150 dollari in più

Xbox Series X|S ha rincarato un'altra volta. Dal 1° agosto 2026 i modelli da 512 GB salgono di 100 dollari e quelli da 1 TB di 150, mentre la versione da 2 TB esce di produzione. Microsoft cita il caro memorie, con costi più che raddoppiati

Xbox Series X|S ha rincarato per la seconda volta nel giro di pochi mesi. Microsoft ha annunciato che dal 1° agosto 2026, su scala mondiale, i modelli con storage da 512 GB costeranno 100 dollari in più e quelli da 1 TB 150 dollari in più. La variante da 2 TB esce invece di produzione.

La motivazione è messa nero su bianco nel comunicato. I costi di memoria e archiviazione per le console sono cresciuti di oltre 2,5 volte e l'azienda mette in conto un ulteriore raddoppio entro l'autunno del 2027. Una pressione che l'intero comparto dell'elettronica di consumo sta subendo, ma che pesa in modo particolare sulle console.

Il nodo è il modello economico. A differenza di smartphone, computer e altri dispositivi, le console non vengono vendute con un margine di profitto, bensì a un prezzo inferiore al loro costo di produzione. Quando i componenti rincarano, il produttore ha pochissimo spazio per assorbire l'aumento senza scaricarlo sul listino.

Xbox Series X|S rincara ancora: le contromisure e i prezzi che ancora mancano

Non è il primo ritocco recente. Nell'ottobre 2025 Microsoft aveva già alzato i prezzi statunitensi di una cifra compresa tra 20 e 70 dollari, sperando di non doverci tornare sopra. I mesi successivi, spesi a cercare alternative con i fornitori, non sono bastati a evitare il secondo intervento.

Per la gamma Series si tratta del terzo aumento in poco più di un anno, una cadenza che racconta meglio di qualsiasi comunicato la tensione sulla catena di fornitura. Chi punta a una console al prezzo attuale ha davanti una finestra stretta: fino al 31 luglio i listini restano quelli vecchi, poi scatta l'adeguamento.

Per attutire il colpo la casa di Redmond ha messo sul tavolo alcune iniziative. C'è il pagamento dilazionato in formula Buy Now, Pay Later, a rate brevi e senza interessi tramite Microsoft Store e disponibile anche su Amazon. C'è poi il potenziamento della distribuzione di console usate, grazie ad accordi con alcuni partner commerciali.

Il terzo fronte è il ricondizionato. Le console certificate e ricondizionate restano acquistabili presso i Microsoft Store, con sconti che possono arrivare fino a 100 dollari rispetto al prezzo del nuovo. Misure pensate per allargare la platea di chi può permettersi l'acquisto, in un momento in cui il costo d'ingresso sale.

I prezzi in euro non sono ancora stati comunicati, e l'attesa è tutta lì: capire di quanto saliranno davvero i listini italiani. L'annuncio è arrivato quasi in parallelo con i rincari di Apple su iPad e MacBook, in un periodo in cui anche Sony ha ritoccato verso l'alto le PlayStation 5.

Lo schema si ripete su più fronti del settore, segno che il caro memorie non è un problema isolato di Microsoft. La carenza di chip di memoria sta toccando l'intero comparto hardware, dalle console ai PC, spinta da una domanda che in questa fase corre più veloce dell'offerta.

Con un'altra impennata dei costi prevista entro il 2027, la prospettiva di ulteriori aggiustamenti sui prezzi delle console resta tutt'altro che remota. La promessa di un acquisto più accessibile, affidata a rate e ricondizionato, convive così con un trend di fondo che spinge i listini verso l'alto.