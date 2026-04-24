Xbox Project Helix sarà molto potente, ma potrebbe costare più di 1.000 dollari
Continuano i rumor sulla futura Xbox Project Helix: la console di nuova generazione di Microsoft potrebbe essere molto potente, ma anche molto costosa, con il muro dei 1.000 dollari che potrebbe essere superatodi Davide Raia pubblicata il 24 Aprile 2026, alle 09:11 nel canale Videogames
Xbox
Il futuro di Xbox passa anche per Xbox Project Helix, nome in codice con cui viene identificata la console di nuova generazione di Microsoft, erede della Series X e, soprattutto, primo vero tentativo da parte dell'azienda di sviluppare una console in grado di avvicinarsi al mondo del gaming su PC in termini di prestazioni e flessibilità di utilizzo.
Le informazioni sul progetto sono ancora scarse, ma un nuovo report mette in evidenza un aspetto fondamentale della console. Il prezzo sarà elevato, ma potrebbe essere giustificato dal livello di performance che Xbox Project Helix riuscirà a garantire.
Tanta potenza ma a caro prezzo
La nuova Xbox Project Helix potrebbe avvicinarsi al muro dei 1.000 dollari che potrebbe essere superato, anche in considerazione della necessità di completare il progetto con la giusta dotazione di memoria (un componente decisamente costoso di questi tempi).
Alla base del progetto ci sarà una APU con architettura RDNA5 di AMD, che sarà realizzata con processo produttivo a 3 nm. In termini di performance, la console di Microsoft sarà in grado di tenere testa, almeno stando alle indiscrezioni, a GPU attuali di fascia medio-alta.
Anche se il prezzo di partenza sarà alto (ipotizziamo 1.000 - 1.200 dollari), Xbox Project Helix proverà a conquistare i videogiocatori puntando su un rapporto qualità/prezzo molto vantaggioso, con l'obiettivo di tenere testa a PC da gaming da 2.000 - 3.000 euro.
Al momento, siamo ancora nel campo delle ipotesi e bisognerà attendere i prossimi mesi per avere le idee più chiare in merito alle reali capacità del progetto e, soprattutto, a quello che sarà il suo posizionamento sul mercato.
Xbox Project Helix dovrebbe debuttare tra il 2027 e il 2028. Secondo alcune indiscrezioni, anche alcuni partner selezionati, come ASUS e MSI, potrebbero realizzare una versione personalizzata della console, modificando il progetto con elementi esclusivi.
10 CommentiGli autori dei commenti, e non la redazione, sono responsabili dei contenuti da loro inseriti - info
viaggeranno sui 1000 euro sia ps6 che xbox....il problema e' forse che attualmente non ne sente il bisogno nessuno...io aspetterei tranquillamente altri 4 anni fino a che strumenti e soluzioni IA non sono piu' mature cosi da avere qualche titolo che giustifichi l impresa...comprare a 1000 euro la nuova console per giocare a gta 6 con 60fps senza compromessi non credo sia popolare.
Potrebbero anche metterla a 500, ma evidentemente non c'è piu la "galanteria" di qualche annetto fa a venderla "sottocosto" per spingere le vendite, adesso la vendono spudoratamente ad un prezzo piu alto perchè vogliono i soldi SUBITO!
Potrebbero anche metterla a 500, ma evidentemente non c'è piu la "galanteria" di qualche annetto fa a venderla "sottocosto" per spingere le vendite, adesso la vendono spudoratamente ad un prezzo piu alto perchè vogliono i soldi SUBITO!
Non puoi vendere sottocosto un PC e sperare che la gente ci faccia quello che vuoi tu.
E chi li obbliga a fare un pc?
Fai Una Console come deve essere.
Ma ormai mi sembra di capire che nemmeno gli sviluppatori hanno il tempo e la voglia di SBATTERSI e creare dei giochi su misura della console.
Fai Una Console come deve essere.
Ma ormai mi sembra di capire che nemmeno gli sviluppatori hanno il tempo e la voglia di SBATTERSI e creare dei giochi su misura della console.
I rumors dicono che sarà praticamente un PC o proprio un PC, non una console tipo le ultime PS o XB.
che se rapportato ai prezzi medi per un PC gaming dovrebbe pure essere un affare, se rapportato pero' ai prezzi passati delle console al contrario sembra una fregatura
ma dai rumors si dice anche che l'ecosistema Xbox e PC vengono fusi definitivamente, cioe' che sulle Xbox ci gira anche Windows e la si potra' usare anche in produttivita', o viceversa sui PC gaming configurati con HW Xbox ready ci girano anche giochi Xbox(Xbox mode)
se quest'ultima voce e' vera allora molto cambia, i produttori hanno meno porting da ottimizzare(game nati su console adattati alla meno peggio per PC)
e da mantenere, ma soprattutto MS fa un colpaccio non da poco a Sony
chi e' in procinto di comprare una console con la Xbox hai due piccioni con una fava, un PC per lavorare/studiare piu' console/PC gaming di fascia pure alta a un prezzaccio
che tanto non e' che lato PS Sony la danno economica.. e allora tanto vale
poi non e' esclusa anche una variante piu' economica solo per FHD
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