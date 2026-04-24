Xbox Project Helix sarà molto potente, ma potrebbe costare più di 1.000 dollari

Il futuro di Xbox passa anche per Xbox Project Helix, nome in codice con cui viene identificata la console di nuova generazione di Microsoft, erede della Series X e, soprattutto, primo vero tentativo da parte dell'azienda di sviluppare una console in grado di avvicinarsi al mondo del gaming su PC in termini di prestazioni e flessibilità di utilizzo.

Le informazioni sul progetto sono ancora scarse, ma un nuovo report mette in evidenza un aspetto fondamentale della console. Il prezzo sarà elevato, ma potrebbe essere giustificato dal livello di performance che Xbox Project Helix riuscirà a garantire.

Tanta potenza ma a caro prezzo

La nuova Xbox Project Helix potrebbe avvicinarsi al muro dei 1.000 dollari che potrebbe essere superato, anche in considerazione della necessità di completare il progetto con la giusta dotazione di memoria (un componente decisamente costoso di questi tempi).

Alla base del progetto ci sarà una APU con architettura RDNA5 di AMD, che sarà realizzata con processo produttivo a 3 nm. In termini di performance, la console di Microsoft sarà in grado di tenere testa, almeno stando alle indiscrezioni, a GPU attuali di fascia medio-alta.

Anche se il prezzo di partenza sarà alto (ipotizziamo 1.000 - 1.200 dollari), Xbox Project Helix proverà a conquistare i videogiocatori puntando su un rapporto qualità/prezzo molto vantaggioso, con l'obiettivo di tenere testa a PC da gaming da 2.000 - 3.000 euro.

Al momento, siamo ancora nel campo delle ipotesi e bisognerà attendere i prossimi mesi per avere le idee più chiare in merito alle reali capacità del progetto e, soprattutto, a quello che sarà il suo posizionamento sul mercato.

Xbox Project Helix dovrebbe debuttare tra il 2027 e il 2028. Secondo alcune indiscrezioni, anche alcuni partner selezionati, come ASUS e MSI, potrebbero realizzare una versione personalizzata della console, modificando il progetto con elementi esclusivi.