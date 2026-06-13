XBOX potrebbe diventare una società separata: al vaglio diverse strategie per il business gaming

Il piano "XBOX reset" potrebbe evolvere in qualcosa di ancora più pesante, ben oltre i tagli di personale e la messa in campo di nuove strategie commerciali. Secondo diverse fonti citate da The Information, ai vertici dell'azienda sono in corso riflessioni su possibili cambiamenti che potrebbero modificare il rapporto tra la divisione gaming e la casa madre.

Seppur le decisioni non siano ritenute imminenti, Microsoft starebbe valutando una profonda revisione della struttura societaria di XBOX: tra le ipotesi prese in considerazione vi sarebbe la trasformazione di XBOX in una sussidiaria interamente controllata da Microsoft, una struttura già adottata per realtà come LinkedIn e GitHub.

Una soluzione di questo tipo consentirebbe di mantenere il pieno controllo dell'attività, garantendo allo stesso tempo una maggiore autonomia gestionale e rendendo più semplice, qualora necessario in futuro, l'ingresso di partner o eventuali operazioni straordinarie.

Le fonti indicano che sul tavolo restano anche altre opzioni. Tra queste figurano la creazione di una joint venture con soggetti esterni oppure uno scorporo più ampio della divisione gaming. Al momento, tuttavia, Microsoft starebbe semplicemente valutando i possibili scenari a lungo termine per aumentare la sostenibilità economica dell'attività legata ai videogiochi.

Le indiscrezioni arrivano in un momento particolarmente delicato per XBOX. Negli ultimi anni la divisione è stata al centro di investimenti molto consistenti, culminati nelle acquisizioni di Activision Blizzard e ZeniMax Media, ma la redditività del business continua a rappresentare un tema centrale. La struttura organizzativa del gruppo gaming è diventata inoltre particolarmente articolata, comprendendo oltre venti realtà distribuite tra Xbox Game Studios, Activision Blizzard King e Bethesda.

Proprio per questo motivo alcuni osservatori ritengono possibile una futura razionalizzazione delle attività, che potrebbe coinvolgere studi di sviluppo o progetti considerati meno strategici. Al momento non esistono però indicazioni ufficiali in tal senso da parte dell'azienda.

Parallelamente alle valutazioni societarie, Microsoft starebbe preparando un rafforzamento della propria offerta software. La strategia approvata dai vertici aziendali, inclusi il CEO Satya Nadella e la CFO Amy Hood, prevede un incremento degli investimenti destinati ai videogiochi di fascia alta a partire dal prossimo anno fiscale.

L'obiettivo sarebbe quello di accelerare lo sviluppo dei franchise più importanti del catalogo XBOX. Tra le priorità individuate figurano Halo, Fallout ed Elder Scrolls, con particolare attenzione a questi ultimi due marchi, considerati tra le proprietà intellettuali più rilevanti all'interno dell'ecosistema Microsoft dopo le recenti acquisizioni.

Il piano sarebbe stato elaborato sotto la guida di Asha Sharma, recentemente nominata CEO di XBOX. Le fonti precisano comunque che i budget definitivi non sarebbero stati ancora approvati in via conclusiva e potrebbero essere soggetti a modifiche nei prossimi mesi.

Per il momento, dunque, Microsoft sembra orientata a perseguire una doppia strategia: da una parte valutare possibili evoluzioni organizzative per migliorare l'efficienza e la redditività del business gaming, dall'altra rafforzare il portafoglio di produzioni first-party puntando sui marchi più conosciuti e redditizi. Resta da capire se le discussioni attualmente in corso porteranno a cambiamenti strutturali concreti oppure se XBOX continuerà a operare all'interno dell'attuale organizzazione aziendale.