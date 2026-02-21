Xbox: Phil Spencer lascia dopo 38 anni, cambia tutto ai vertici

Microsoft ha annunciato il ritiro di Phil Spencer dopo 38 anni. Al suo posto Asha Sharma, nuova CEO di Microsoft Gaming. Esce anche Sarah Bond, mentre Matt Booty diventa Chief Content Officer. La nuova leadership punta su qualità dei giochi, rilancio dell'identità Xbox e integrazione tra console, cloud e AI.

Microsoft ha comunicato una profonda riorganizzazione della divisione gaming: Phil Spencer lascia l'azienda dopo quasi quarant'anni di carriera e dodici alla guida di Xbox, mentre Asha Sharma assume il ruolo di CEO di Microsoft Gaming. Contestualmente, Sarah Bond annuncia l'uscita dal gruppo e Matt Booty viene promosso a Executive Vice President e Chief Content Officer.

L'annuncio è stato dato ai dipendenti dal CEO di Microsoft, Satya Nadella, che ha definito il gaming un pilastro storico e strategico per l'azienda. Nadella ha ricordato come l'attività videoludica preceda persino Windows - con Flight Simulator - e come l'evoluzione tecnologica, da DirectX agli attuali scenari di accelerated computing, abbia consolidato nel tempo il ruolo della divisione. Oggi l'ecosistema Microsoft Gaming dichiara oltre 500 milioni di utenti attivi mensili e una presenza editoriale trasversale su console, PC, mobile e cloud.

Spencer, entrato in Microsoft nel 1988 come stagista, ha attraversato diverse fasi della storia del gruppo. L'iconico "Phil" ha inizialmente lavorato su prodotti come Encarta e Microsoft Money prima di approdare alla divisione Xbox nel 2001. Divenuto responsabile di Microsoft Studios nel 2008 e capo di Xbox nel 2014, ha guidato l'espansione dell'ecosistema verso PC, mobile e cloud, supervisionando il lancio di Xbox Series X|S e l'affermazione di Game Pass come perno del modello di business.

Phil Spencer

Sotto la sua direzione sono state completate acquisizioni strategiche come Mojang (Minecraft), ZeniMax Media e Activision Blizzard, operazioni che hanno ampliato il perimetro interno fino a quasi 40 studi, includendo franchise come Halo, The Elder Scrolls, Call of Duty, World of Warcraft, Diablo, Candy Crush e Fallout. Spencer resterà in un ruolo di advisory fino all'estate per accompagnare la transizione.

Sharma, rientrata in Microsoft nel 2024 e fino a oggi alla guida dei prodotti CoreAI, porta un profilo fortemente orientato alle piattaforme e ai modelli di business su larga scala, maturato anche in precedenti esperienze in Meta e Instacart. Nadella le attribuisce competenze chiave nella crescita di ecosistemi globali e nell'allineamento dei modelli economici al valore di lungo periodo.

Nel suo primo messaggio interno, la nuova CEO ha delineato tre direttrici strategiche: "grandi giochi", "il ritorno di Xbox" e "il futuro del gioco".

Il primo punto ribadisce la centralità della qualità creativa e del supporto agli studi, con investimenti sia sui franchise consolidati sia su nuove proprietà intellettuali. La promozione di Booty a Chief Content Officer viene letta in questa chiave, come rafforzamento della supervisione sul portafoglio titoli e sulla pipeline produttiva.

Asha Sharma è la nuova EVP e CEO di Microsoft Gaming

Il "ritorno di Xbox" implica invece un rinnovato impegno verso la base storica della console, in occasione del 25° anniversario del brand. Sharma sottolinea il valore identitario dell'hardware, pur confermando l'approccio multipiattaforma: il gaming "vive attraverso i dispositivi", con un'esperienza che dovrà risultare coerente e senza barriere tra console, PC, mobile e cloud.

Infine, per quanto riguarda il "futuro del gioco", la manager riconosce l'impatto crescente di nuovi modelli di monetizzazione e dell'intelligenza artificiale. L'indicazione è quella di integrare queste tecnologie senza snaturare il processo creativo, evitando logiche di breve termine e mantenendo la centralità dell'autorialità umana.

Nel quadro della riorganizzazione, Sarah Bond lascia Microsoft per intraprendere un nuovo percorso professionale. Durante il suo mandato ha avuto un ruolo chiave nella strategia di piattaforma, nell'espansione di Game Pass e del cloud gaming, oltre che nel lancio di nuove generazioni hardware.

Booty, che continuerà a supervisionare l'organizzazione degli studi senza ulteriori cambiamenti strutturali annunciati, ha espresso fiducia nella solidità della pipeline, tra franchise affermati e nuove produzioni.

Per Xbox si apre così una nuova fase: consolidamento dei contenuti, ridefinizione del ruolo della console nell'ecosistema e sviluppo di strumenti e modelli capaci di sostenere la crescita nei prossimi 25 anni.