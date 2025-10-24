Xbox, obiettivo troppo ambizioso? Il 30% di profitto imposto da Microsoft pesa su giochi e studi interni

Microsoft avrebbe imposto a Xbox un obiettivo di profitto del 30%, ben oltre la media del settore. Questa politica avrebbe portato a tagli di personale, cancellazioni di progetti come Perfect Dark, aumenti di prezzo e una maggiore apertura alle piattaforme rivali, puntando su giochi meno costosi e una futura console premium

Secondo un recente report di Bloomberg, Microsoft avrebbe imposto alla divisione Xbox un obiettivo di profitto del 30%, una cifra ben al di sopra della media del settore videoludico. Questa decisione, presa nel 2023, sarebbe alla base di molte delle scelte strategiche che hanno segnato negativamente il percorso di Xbox negli ultimi mesi: tagli al personale, cancellazioni di progetti e un aumento dei prezzi di hardware e servizi come Game Pass.

Il report spiega che un margine di profitto del 30% è un traguardo raggiungibile solo in anni eccezionalmente positivi per un'azienda. Dati di S&P Global Market Intelligence mostrano che, dal 2018, il margine medio del settore ha toccato il picco nel 2020 con il 22,1%, per poi scendere al 17,1% nel 2024. L'obiettivo fissato da Microsoft, dunque, appare particolarmente ambizioso e secondo alcuni addetti ai lavori, insostenibile per un comparto creativo come quello dei videogiochi.

Le conseguenze di questa strategia si sono già fatte sentire. Alcuni grandi progetti, come il reboot di Perfect Dark, sono stati cancellati o sospesi, mentre altri studi interni hanno subito ristrutturazioni e licenziamenti. Inoltre, l'azienda avrebbe iniziato a orientarsi verso produzioni meno costose ma con maggiori prospettive di guadagno.

Le conseguenze della nuova strategia di Microsoft

Un'altra conseguenza diretta di questa politica è la crescente apertura alla pubblicazione su altre piattaforme, inclusa PlayStation. Microsoft sembra intenzionata a massimizzare i ricavi dei propri franchise, anche a costo di rinunciare all'esclusività che per anni ha caratterizzato la strategia Xbox.

Sul fronte hardware, nonostante le difficoltà, il presidente della divisione, Sarah Bond, ha confermato l'arrivo di una nuova console next-gen. Secondo le sue parole, sarà "un'esperienza premium, altamente curata e di fascia alta", il che lascia prevedere un prezzo di lancio più elevato rispetto alle generazioni precedenti.