Xbox Next Gen, non chiamatela console: sarà praticamente un PC Windows
Nuove indiscrezioni sulla futura Xbox la descrivono come un PC più che una console. La piattaforma utilizzerebbe una variante personalizzata di Windows e offrirebbe la compatibilità con i diversi negozi digitali disponibili su PCdi Vittorio Rienzo pubblicata il 28 Ottobre 2025, alle 11:42 nel canale Videogames
XboxMicrosoftWindows
Arrivano nuove indiscrezioni sulla prossima generazione di console domestiche di casa Microsoft. Alcune fonti hanno parlato di un progetto che punta a unire la flessibilità di Windows con la semplicità di un sistema da salotto.
Le indiscrezioni indicano che la prossima Xbox sarà in grado di eseguire tutti i giochi attualmente disponibili su Xbox Series X|S e garantire il supporto a tutti i titoli retrocompatibili per Xbox One, Xbox 360 e l'originale Xbox. Ma non è tutto: la nuova ammiraglia di Microsoft offrirebbe la compatibilità con l'intero parco titoli di Windows.
Fonti vicine a Windows Central e Digital Foundry avrebbero descritto il prototipo come un'evoluzione diretta dell’esperienza offerta da ROG Xbox Ally, dispositivo portatile basato su Windows sviluppato da ASUS, ma con software personalizzato da Microsoft. L'interfaccia del nuovo sistema consentirebbe di lanciare titoli da diversi store digitali senza mai accedere a una dashboard, con un approccio ovviamente ottimizzato per il controller.
Microsoft sta lavorando per rendere Windows più fluido su dispositivi da gioco e per ridurre l’impatto del sistema sulle risorse hardware, in modo da offrire un avvio rapido e un’interfaccia da console tradizionale.
Tuttavia, nel caso in cui la nuova Xbox fosse equipaggiata con Windows, sarebbe da chiarire la questione multiplayer. Attualmente, le funzionalità online richiedono la sottoscrizione di un abbonamento su Xbox, mentre su PC sono gratuite. Certo, Microsoft potrebbe imporre un vincolo a seconda della piattaforma da cui si accede al gioco, ma questo creerebbe una barriera tra i giocatori, mentre la società di Redmond sembra volerle abbattere tutte.
Naturalmente, la speranza è che le funzionalità online vengano liberalizzate dai pacchetti in abbonamento e rese gratuite per tutti. Una mossa del genere motiverebbe anche Sony a rivedere la propria offerta.
Per quanto riguarda le specifiche tecniche, i precedenti leak riportano una APU AMD con nome in codice "Magnus", con CPU basata su architettura Zen 6 e GPU su RDNA 5. Le prime specifiche parlano di una configurazione a 10 core, capace di offrire prestazioni nettamente superiori a quelle dell'attuale generazione, ma con un prezzo di partenza intorno ai 600 euro.
10 CommentiGli autori dei commenti, e non la redazione, sono responsabili dei contenuti da loro inseriti - info
tutti i negozi digitali esistenti si basano su drm quindi sono la stessa cosa
no si basano su windows inteso come so desktop è una versione pesantemente personalizzata
Bene perché puoi ovviamente portarla dove vuoi e giocare dove vuoi.
Male perché alla fine non hai un supporto fisico e devi avere tutto digitale.
E non aggiungo altri noti particolari di queste console moderne e portatili, in primis la durabilità, ma finché non esce in versione fisica ci si pensa poi.
quello è linux non è un sostituto del pc come lo intende l'utente di prima o un utente normale
Lui ha chiesto un S.O. specifico per il gaming.
Altrimenti doveva dire voglio un windows ottimizzato per il gaming.
Devi effettuare il login per poter commentare
Se non sei ancora registrato, puoi farlo attraverso questo form.
Se sei già registrato e loggato nel sito, puoi inserire il tuo commento.
Si tenga presente quanto letto nel regolamento, nel rispetto del "quieto vivere".