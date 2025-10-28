Xbox Next Gen, non chiamatela console: sarà praticamente un PC Windows

Arrivano nuove indiscrezioni sulla prossima generazione di console domestiche di casa Microsoft. Alcune fonti hanno parlato di un progetto che punta a unire la flessibilità di Windows con la semplicità di un sistema da salotto.

Le indiscrezioni indicano che la prossima Xbox sarà in grado di eseguire tutti i giochi attualmente disponibili su Xbox Series X|S e garantire il supporto a tutti i titoli retrocompatibili per Xbox One, Xbox 360 e l'originale Xbox. Ma non è tutto: la nuova ammiraglia di Microsoft offrirebbe la compatibilità con l'intero parco titoli di Windows.

Fonti vicine a Windows Central e Digital Foundry avrebbero descritto il prototipo come un'evoluzione diretta dell’esperienza offerta da ROG Xbox Ally, dispositivo portatile basato su Windows sviluppato da ASUS, ma con software personalizzato da Microsoft. L'interfaccia del nuovo sistema consentirebbe di lanciare titoli da diversi store digitali senza mai accedere a una dashboard, con un approccio ovviamente ottimizzato per il controller.

Microsoft sta lavorando per rendere Windows più fluido su dispositivi da gioco e per ridurre l’impatto del sistema sulle risorse hardware, in modo da offrire un avvio rapido e un’interfaccia da console tradizionale.

Tuttavia, nel caso in cui la nuova Xbox fosse equipaggiata con Windows, sarebbe da chiarire la questione multiplayer. Attualmente, le funzionalità online richiedono la sottoscrizione di un abbonamento su Xbox, mentre su PC sono gratuite. Certo, Microsoft potrebbe imporre un vincolo a seconda della piattaforma da cui si accede al gioco, ma questo creerebbe una barriera tra i giocatori, mentre la società di Redmond sembra volerle abbattere tutte.

Naturalmente, la speranza è che le funzionalità online vengano liberalizzate dai pacchetti in abbonamento e rese gratuite per tutti. Una mossa del genere motiverebbe anche Sony a rivedere la propria offerta.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, i precedenti leak riportano una APU AMD con nome in codice "Magnus", con CPU basata su architettura Zen 6 e GPU su RDNA 5. Le prime specifiche parlano di una configurazione a 10 core, capace di offrire prestazioni nettamente superiori a quelle dell'attuale generazione, ma con un prezzo di partenza intorno ai 600 euro.