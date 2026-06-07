XBOX: la nuova CEO non ha ancora le idee chiare su esclusive e giochi first party
La CEO di Xbox, Asha Sharma, non ha ancora le idee chiare sul modo in cui l'azienda tratterà il tema delle esclusive e dei giochi first party che ricopriranno un ruolo importante per il futurodi Davide Raia pubblicata il 07 Giugno 2026, alle 12:01 nel canale Videogames
Xbox
Sono passati circa tre mesi da quando Asha Sharma è stata nominata CEO di XBOX e tra le sue prime decisioni troviamo lo stop alla campagna This Is Xbox e il taglio dei prezzi del Game Pass. Su un punto, però, la manager non è ancora stata chiara. XBOX, infatti, non ha ancora preso una posizione precisa sulle esclusive e su come saranno gestiti i giochi first party.
Si tratta di un tema fondamentale per i prossimi anni che vedranno la divisione XBOX impegnata nel tentativo di raggiungere target finanziari importanti e rilanciarsi nella lotta contro Sony e Valve per il predominio nel settore del gaming.
Cosa farà XBOX con le sue esclusive?
Quest'aspetto emerge chiaramente dall'intervista rilasciata da Sharma a Bloomberg Tech Live. Durante quest'intervista, infatti, è stato toccato proprio il tema delle esclusive. La CEO di XBOX ha sottolineato:
"Penso sia un argomento difficile, siamo il secondo editore al mondo e, per essere un grande editore, è fondamentale che i propri giochi raggiungano un vasto pubblico. Allo stesso tempo, stiamo diventando sempre più una piattaforma. Per essere una piattaforma, bisogna avere contenuti esclusivi e quindi stiamo esaminando la questione con molta attenzione".
Per il futuro, Sharma ha aggiunto: "Credo che dobbiamo riflettere attentamente su ogni singolo titolo, su come vogliamo approcciarlo e imparare da casi simili nel settore. Ed è proprio quello che stiamo facendo".
La scelta di non prendere posizione è, di per sé, una presa di posizione. XBOX seguirà verosimilmente un approccio flessibile e valuterà con calma la strategia da seguire, sia come editore di giochi che come piattaforma che punta a crescere in termini di utenza.
XBOX ha diversi progetti in sviluppo e il tema delle esclusive è destinato a tornare di grande attualità nei prossimi mesi, anche in considerazione dell'arrivo della nuova console (Project Helix) che si troverà a dover fare i conti con un mercato molto complicato.
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Ma da una cazzutissima multinazionale mi aspetterei qualcosa che vada oltre il meroo istinto del singolo.
Forse intendeva "vogliamo tornare a essere una piattaforma."
Le esclusive e i giochi first party avevano senso quando tra le varie piattaforme non c'era solo una differenza di potenza hardware, ma anche architetturale.
Ora, grazie agli (o a causa degli) engine moderni, tutto ciò non sarebbe mai più possibile.
Quindi la strada delle esclusive è ormai impraticabile e profondamente anacronistica.
Asha Sharma è solo la pedina perfetta da sacrificare quando la nave affonderà.
Link ad immagine (click per visualizzarla)
Le esclusive e i giochi first party avevano senso quando tra le varie piattaforme non c'era solo una differenza di potenza hardware, ma anche architetturale.
Ora, grazie agli (o a causa degli) engine moderni, tutto ciò non sarebbe mai più possibile.
Quindi la strada delle esclusive è ormai impraticabile e profondamente anacronistica.
Asha Sharma è solo la pedina perfetta da sacrificare quando la nave affonderà.
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Le esclusive sono una questione commerciale, di marketing, di market share, non hanno niente a che fare con i motori grafici.
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