XBOX: la nuova CEO non ha ancora le idee chiare su esclusive e giochi first party

XBOX: la nuova CEO non ha ancora le idee chiare su esclusive e giochi first party

La CEO di Xbox, Asha Sharma, non ha ancora le idee chiare sul modo in cui l'azienda tratterà il tema delle esclusive e dei giochi first party che ricopriranno un ruolo importante per il futuro

di pubblicata il , alle 12:01 nel canale Videogames
Xbox
 

Sono passati circa tre mesi da quando Asha Sharma è stata nominata CEO di XBOX e tra le sue prime decisioni troviamo lo stop alla campagna This Is Xbox e il taglio dei prezzi del Game Pass. Su un punto, però, la manager non è ancora stata chiara. XBOX, infatti, non ha ancora preso una posizione precisa sulle esclusive e su come saranno gestiti i giochi first party.

Si tratta di un tema fondamentale per i prossimi anni che vedranno la divisione XBOX impegnata nel tentativo di raggiungere target finanziari importanti e rilanciarsi nella lotta contro Sony e Valve per il predominio nel settore del gaming.

Cosa farà XBOX con le sue esclusive?

Quest'aspetto emerge chiaramente dall'intervista rilasciata da Sharma a Bloomberg Tech Live. Durante quest'intervista, infatti, è stato toccato proprio il tema delle esclusive. La CEO di XBOX ha sottolineato:

"Penso sia un argomento difficile, siamo il secondo editore al mondo e, per essere un grande editore, è fondamentale che i propri giochi raggiungano un vasto pubblico. Allo stesso tempo, stiamo diventando sempre più una piattaforma. Per essere una piattaforma, bisogna avere contenuti esclusivi e quindi stiamo esaminando la questione con molta attenzione".

Per il futuro, Sharma ha aggiunto: "Credo che dobbiamo riflettere attentamente su ogni singolo titolo, su come vogliamo approcciarlo e imparare da casi simili nel settore. Ed è proprio quello che stiamo facendo".

La scelta di non prendere posizione è, di per sé, una presa di posizione. XBOX seguirà verosimilmente un approccio flessibile e valuterà con calma la strategia da seguire, sia come editore di giochi che come piattaforma che punta a crescere in termini di utenza.

XBOX ha diversi progetti in sviluppo e il tema delle esclusive è destinato a tornare di grande attualità nei prossimi mesi, anche in considerazione dell'arrivo della nuova console (Project Helix) che si troverà a dover fare i conti con un mercato molto complicato.

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3 Commenti
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Therinai07 Giugno 2026, 12:57 #1
Se non sai cosa fare non prendere decisioni, le persone spesso fanno così.
Ma da una cazzutissima multinazionale mi aspetterei qualcosa che vada oltre il meroo istinto del singolo.
Mo4207 Giugno 2026, 15:25 #2
Allo stesso tempo, stiamo diventando sempre più una piattaforma.


Forse intendeva "vogliamo tornare a essere una piattaforma."
Le esclusive e i giochi first party avevano senso quando tra le varie piattaforme non c'era solo una differenza di potenza hardware, ma anche architetturale.
Ora, grazie agli (o a causa degli) engine moderni, tutto ciò non sarebbe mai più possibile.
Quindi la strada delle esclusive è ormai impraticabile e profondamente anacronistica.
Asha Sharma è solo la pedina perfetta da sacrificare quando la nave affonderà.

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Therinai07 Giugno 2026, 17:44 #3
Originariamente inviato da: Mo42
Forse intendeva "vogliamo tornare a essere una piattaforma."
Le esclusive e i giochi first party avevano senso quando tra le varie piattaforme non c'era solo una differenza di potenza hardware, ma anche architetturale.
Ora, grazie agli (o a causa degli) engine moderni, tutto ciò non sarebbe mai più possibile.
Quindi la strada delle esclusive è ormai impraticabile e profondamente anacronistica.
Asha Sharma è solo la pedina perfetta da sacrificare quando la nave affonderà.

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Le esclusive sono una questione commerciale, di marketing, di market share, non hanno niente a che fare con i motori grafici.

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