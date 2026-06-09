Xbox, la confessione di Microsoft: persi milioni di abbonati a Game Pass dopo gli aumenti di prezzo

L'aumento dei prezzi di Game Pass introdotto nel 2025 ha causato la perdita di milioni di abbonati. Microsoft ha successivamente ridotto le tariffe, registrando segnali positivi in termini di nuove iscrizioni e fidelizzazione

Microsoft sta cercando di rilanciare il servizio Game Pass dopo che i consistenti aumenti di prezzo introdotti nel 2025 hanno provocato una significativa perdita di utenti. Secondo Matthew Ball, analista dell'industria videoludica e recentemente nominato responsabile della strategia Xbox, il servizio ha perso milioni di abbonati nei mesi successivi all'incremento tariffario entrato in vigore nell'ottobre dello scorso anno.

L'aumento aveva colpito in particolare il piano Game Pass Ultimate, il cui costo mensile era salito a 26,99 euro, con un rincaro del 35%. Una crescita così marcata del prezzo ha spinto molti utenti a interrompere l'abbonamento, generando un impatto più pesante di quanto inizialmente previsto.

Una situazione che contribuisce a spiegare la rapidità con cui la nuova responsabile della divisione Xbox, Asha Sharma, ha deciso di intervenire. Nei mesi successivi, Microsoft ha infatti annunciato una riduzione delle tariffe, portando il costo del piano Ultimate a 20,99 euro al mese. Pur rimanendo superiore ai livelli precedenti all'aumento, il nuovo prezzo è stato accolto in maniera più favorevole dalla community.

Asha Sharma ha messo una pezza all'esodo di utenti di Xbox Game Pass?

La revisione del listino non è però arrivata senza conseguenze. Tra le modifiche più rilevanti figura la nuova gestione della serie Call of Duty all'interno del catalogo Game Pass. I nuovi capitoli non saranno più disponibili dal giorno del lancio, ma verranno aggiunti soltanto dopo circa un anno dalla pubblicazione.

Nonostante questo compromesso, i primi risultati sembrano incoraggianti. Già poche settimane dopo l'annuncio del taglio dei prezzi, Sharma ha dichiarato di aver registrato un incremento delle nuove adesioni e un miglioramento nella permanenza degli utenti abbonati. Anche Ball ha sottolineato come la nuova politica tariffaria stia trovando un riscontro positivo presso i giocatori.

La riduzione dei prezzi rappresenta soltanto uno degli elementi della strategia di rilancio di Xbox. Negli ultimi mesi Microsoft ha adottato diverse iniziative volte a rafforzare la competitività del proprio ecosistema, tra cui una maggiore attenzione alle esclusive per console.