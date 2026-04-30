Xbox in difficoltà: calano ricavi e vendite hardware nel terzo trimestre fiscale 2026

Microsoft cresce nel trimestre fiscale 2026, ma Xbox registra un calo del 7% nei ricavi gaming e un crollo del 33% nelle vendite di hardware. Il trend negativo prosegue da anni e sposta l'attenzione sulla futura console identificata come Project Helix

I risultati finanziari del terzo trimestre dell'anno fiscale 2026 mostrano un quadro contrastante per Microsoft. Se da un lato l'azienda ha registrato performance complessivamente positive, con ricavi pari a 82,9 miliardi di dollari e una crescita del 18% su base annua, dall'altro la divisione Xbox continua a evidenziare segnali di difficoltà.

Nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 marzo, il segmento gaming ha infatti subito una contrazione del 7% rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente. Questo calo è attribuibile principalmente alla diminuzione dei ricavi derivanti da contenuti e servizi Xbox, che includono anche l'abbonamento Game Pass. In questo ambito, la flessione si attesta intorno al 5% su base annua, che diventa circa il 7% in valuta costante.

Se il calo dei servizi può essere considerato relativamente contenuto, la situazione appare decisamente più critica sul fronte hardware. Le vendite delle console della famiglia Xbox Series X|S hanno registrato una diminuzione significativa del 33% rispetto all'anno precedente, un dato che sale al 34% in valuta costante. Si tratta di un peggioramento marcato, che si inserisce in un trend negativo già evidente negli anni passati, con un calo del 6% nel 2025 e addirittura del 31% nel 2024.

Il business di Xbox va pian pian indebolendosi?

Questi numeri suggeriscono un progressivo indebolimento del business legato all'hardware Xbox, ormai sempre meno rilevante nel quadro complessivo della divisione gaming. La continua contrazione delle vendite rende difficile immaginare una ripresa significativa per l'attuale generazione di console. Alla luce di questa situazione, l'attenzione si sposta inevitabilmente verso il futuro.

In particolare, cresce l'interesse per la prossima piattaforma Microsoft, indicata come Project Helix, che potrebbe rappresentare un punto di svolta per il marchio. Il nuovo hardware sarà chiamato a rilanciare un segmento in evidente difficoltà e a invertire una tendenza negativa che si protrae ormai da diversi anni.

"Anche se abbiamo compiuto progressi nell'espansione dell'attività e nell'aumento dei nostri margini, la crescita del numero di giocatori e dei ricavi non ha ancora raggiunto i nostri obiettivi. Siamo consapevoli che c'è ancora molto da fare per conquistare la fiducia di ogni giocatore, oggi e in futuro", ha commentato la CEO di Xbox, Asha Sharma.