Xbox guarda al futuro: la nuova visione globale parte dal motto 'We Are Xbox'

Xbox guarda al futuro: la nuova visione globale parte dal motto 'We Are Xbox'

Xbox ha presentato una nuova strategia globale che punta su cloud, accessibilità e servizi come Xbox Game Pass. Microsoft riconosce le difficoltà attuali e mira a migliorare esperienza, contenuti e strumenti per sviluppatori, con l'obiettivo di creare una piattaforma unificata e competitiva

di pubblicata il , alle 10:31 nel canale Videogames
Xbox
 

Con un messaggio interno intitolato "We Are Xbox" rivolto a tutto il team globale, la divisione Xbox di Microsoft ha delineato una nuova strategia per il futuro del brand, riconoscendo apertamente le difficoltà attuali e tracciando una visione ambiziosa per i prossimi anni. Fin dalle sue origini, Xbox è stata concepita come una piattaforma capace di unire le persone attraverso il gioco, introducendo innovazioni fondamentali come Xbox Live e ridefinendo il concetto di esperienza condivisa.

Oggi, con oltre 500 milioni di giocatori nel mondo, il marchio si trova però davanti a nuove sfide, in un'industria sempre più globale, competitiva e frammentata. Il messaggio evidenzia chiaramente alcune criticità: aggiornamenti meno frequenti su console, una presenza su PC non ancora all'altezza delle aspettative e un ecosistema percepito come poco coeso, soprattutto per quanto riguarda funzioni chiave come ricerca, social e personalizzazione.

Anche sviluppatori e publisher chiedono strumenti migliori e una piattaforma più efficace per crescere. Nel frattempo, il mercato sta cambiando rapidamente. I giocatori moderni dividono il loro tempo tra diverse forme di intrattenimento e si aspettano esperienze più flessibili, sociali e creative. Piattaforme emergenti come Roblox dimostrano come anche team piccoli possano raggiungere un enorme successo, mentre i servizi in abbonamento stanno diventando sempre più centrali.

Gli obiettivi di Xbox

Per rispondere a questo scenario, Xbox punta a diventare "il luogo dove il mondo gioca e crea". L'obiettivo è costruire una piattaforma globale accessibile da qualsiasi dispositivo, in cui console, PC, mobile e cloud siano completamente integrati. In questo ecosistema, giochi, progressi e identità seguiranno il giocatore ovunque.

La strategia si basa su quattro pilastri fondamentali: hardware, contenuti, esperienza e servizi. Sul fronte hardware, l'azienda vuole consolidare l'attuale generazione e sviluppare nuovi progetti ad alte prestazioni. Per i contenuti, l'obiettivo è espandere le IP esistenti e rafforzare le partnership, guardando anche a mercati emergenti.

"Nel corso di questo percorso, rivaluteremo il nostro approccio all'esclusività, alla distribuzione a tappe e all'intelligenza artificiale, e vi terremo aggiornati man mano che acquisiremo nuove conoscenze e prenderemo decisioni", sottolinea Asha Sharma.

Grande attenzione è dedicata anche all'esperienza utente, con l'intenzione di migliorare aspetti fondamentali come scoperta dei contenuti, personalizzazione e interazione sociale. Infine, i servizi avranno un ruolo chiave, con il rafforzamento di Xbox Game Pass e lo sviluppo del cloud gaming per renderlo sempre più fluido e accessibile.

Un cambiamento simbolico ma significativo riguarda anche l'identità interna: "Microsoft Gaming" torna a chiamarsi semplicemente Xbox, a sottolineare una rinnovata ambizione e una cultura più dinamica e orientata all'innovazione.

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9 Commenti
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demonsmaycry8424 Aprile 2026, 11:10 #1
sarebbe un peccato perdere xbox siamo tutti consapevoli che hanno grandi IP con cui divertirsi...la visione e' quella giusta spero che riescano a fare un bel lavoro partendo dal sistema operativo per finire ai titoli che ci girano sopra.
Inoltre tutta la rimodulazione degli studi e progetti che hanno acquistato.. guardiamo cosa viene fuori spero che riescano a rilanciare bethesda e quelli di COD
Maury24 Aprile 2026, 12:03 #2
Emarginare l'Xbox è stato un errore madornale, il motto tutto è una Xbox è stato un vero fallimento. Su questo Spencer ci ha visto male distruggendo quanto di buono costruito. Anche sul pass, bene un abbassamento, era troppo costoso.
Ora non è facile riprendere le redini e convincere il mercato. Asha pare essere sul pezzo vediamo...
mozzarello24 Aprile 2026, 14:19 #3
Speriamo, non so se comprerò console, ma il Game Pass PC a 13&#8364; con EA Play è allettante e più esclusive day one loro, che hanno tanti studios interessanti, meglio è.
supertigrotto24 Aprile 2026, 14:23 #4
Hanno parlato di una apertura dell' hardware verso diversi produttori tipo Asus,Msi etc in stile 3DO
In questo caso avremmo consolle di vari prezzi,con forme diversi,diversi tipi di raffreddamento e probabilmente,con differenze di qualche fps in più o in meno in caso di over clock di fabbrica
mozzarello25 Aprile 2026, 05:46 #5
Io continuo a comprare PC, ma quel che mi preme è che inizino a sfruttare quel ben di dio di studios che hanno per fare giochi di livello, ma anche originali e innovativi, che ha senso avendo il game pass per distribuirli.
Ripper8925 Aprile 2026, 13:04 #6
Originariamente inviato da: demonsmaycry84
sarebbe un peccato perdere xbox siamo tutti consapevoli che hanno grandi IP con cui divertirsi...

Tutto ad un tratto magicamente la realtà si è capovolta vedo.
Nell'altro thread come per magia è saltato fuori che Ubilol realizza produzioni di spessore ed oggi addirittura Microsoft ha grandi IP ?



Fra i triplia A togliendo Forza Horizon ( che non è esattamente per tutti ) le oltre opere hanno rasentato solo la pura mediocrità.

A sto punto mi aspetterei pure che qualcuno venga quì e dica che in realtà Starfield è un capolavoro.

Xbox ha perso la console war ! Questo è un dato di fatto e la colpa non è stata della potenza dell'hardware o dei prezzi, ma semplicemente perche Sony aveva IP esclusive e non quasi sempre di qualità infinitamente superiore a quelle di Microsoft.
Hanno tante risorse eppure in tanti anni non abbiamo visto alcun Fallout, alcun TES, alcun Wolfenstein, alcun Gears ( Gears Tactics l'hanno chiuso ), che erano i primi titoli che ci aspettavamo.


L'obbiettivo minimo per Microsoft ora è che Fable come obbiettivo minimo sindacale sia un capolavoro, se vuole vantare almeno 1 solo titolo comparabile con gli standard di Sony e tornare ad ottenere un minimo di aspettativa sul lungo termine.
mozzarello25 Aprile 2026, 15:20 #7
A me i giochi Sony non piacciono, sarà perché mai avuta una PS, però i brand MS sono comunque giochi che al tempo di X360, che è l'unica console che ho preso, poi un po' One ma non mi convinse, mi piacevano in sacco, di tutti Halo e Gears of War.

Però ora i brand Xbox sono anche quelli Bethesda, ID, No Machine, Activision, Blizzard, Arkhane, inExile, Obsidian, mica robetta
Ripper8925 Aprile 2026, 20:41 #8
Originariamente inviato da: mozzarello

Però ora i brand Xbox sono anche quelli Bethesda, ID, No Machine, Activision, Blizzard, Arkhane, inExile, Obsidian, [B][COLOR="DarkRed"]mica robetta[/COLOR][/B]
Mica robetta se non fosse che i titoli storici di molti di questi studi non si vedono da un pezzo.

Obsidian ? RPG mediocri, dalla serie TOW al fail di Avowed. I bei tempi di Dungeon Siege e Pillars of Eternity sono andati.
Arkane studio anche no, fra Deathloop e soprattutto l'ultimo Redfall direi proprio che non ci siamo.
Blizzard non ha in previsione nè ora nè mai nuove uscite per le sue serie celebri Starcraft, Warcraft o WoW che non vedrà un sequel e con Overwatch che è passato di moda, rimane solo Diablo che è quello che è.

A me i giochi Sony non piacciono, sarà perché mai avuta una PS
Non c'era bisogno di avere una PS, sono usciti anche per PC molte delle loro IP.
mozzarello26 Aprile 2026, 08:19 #9
Originariamente inviato da: Ripper89
Mica robetta se non fosse che i titoli storici di molti di questi studi non si vedono da un pezzo.

Obsidian ? RPG mediocri, dalla serie TOW al fail di Avowed. I bei tempi di Dungeon Siege e Pillars of Eternity sono andati.
Arkane studio anche no, fra Deathloop e soprattutto l'ultimo Redfall direi proprio che non ci siamo.
Blizzard non ha in previsione nè ora nè mai nuove uscite per le sue serie celebri Starcraft, Warcraft o WoW che non vedrà un sequel e con Overwatch che è passato di moda, rimane solo Diablo che è quello che è.

Non c'era bisogno di avere una PS, sono usciti anche per PC molte delle loro IP.


A parte che non compro giochi sopra i 10&#8364;, quindi che siano su PC è irrilevante, ma le ho viste qua e la per capire e le trovo tutte noiose. Comunque se non scendono sotto i 10&#8364; per me è come se non esistessero quindi manco si pone il problema

Ubisoft e Bethesda mi garantiscono solo loro tutte le ore di gaming annuali quindi il resto e poco rilevante, però certi studios Xbox hanno fatto in passato roba buona

Ora che ho il pass proverò anche Awoved e Deathloop visto che li hai citatie, ma prima direi sicuro Starfield e AC Shadows, se è disponibile, qualcosa di Ubisoft mi pare ci sia. E dimenticavo Star Wars Outlaws.

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