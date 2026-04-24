Xbox guarda al futuro: la nuova visione globale parte dal motto 'We Are Xbox'
Xbox ha presentato una nuova strategia globale che punta su cloud, accessibilità e servizi come Xbox Game Pass. Microsoft riconosce le difficoltà attuali e mira a migliorare esperienza, contenuti e strumenti per sviluppatori, con l'obiettivo di creare una piattaforma unificata e competitivadi Francesco Messina pubblicata il 24 Aprile 2026, alle 10:31 nel canale Videogames
Xbox
Con un messaggio interno intitolato "We Are Xbox" rivolto a tutto il team globale, la divisione Xbox di Microsoft ha delineato una nuova strategia per il futuro del brand, riconoscendo apertamente le difficoltà attuali e tracciando una visione ambiziosa per i prossimi anni. Fin dalle sue origini, Xbox è stata concepita come una piattaforma capace di unire le persone attraverso il gioco, introducendo innovazioni fondamentali come Xbox Live e ridefinendo il concetto di esperienza condivisa.
Oggi, con oltre 500 milioni di giocatori nel mondo, il marchio si trova però davanti a nuove sfide, in un'industria sempre più globale, competitiva e frammentata. Il messaggio evidenzia chiaramente alcune criticità: aggiornamenti meno frequenti su console, una presenza su PC non ancora all'altezza delle aspettative e un ecosistema percepito come poco coeso, soprattutto per quanto riguarda funzioni chiave come ricerca, social e personalizzazione.
Anche sviluppatori e publisher chiedono strumenti migliori e una piattaforma più efficace per crescere. Nel frattempo, il mercato sta cambiando rapidamente. I giocatori moderni dividono il loro tempo tra diverse forme di intrattenimento e si aspettano esperienze più flessibili, sociali e creative. Piattaforme emergenti come Roblox dimostrano come anche team piccoli possano raggiungere un enorme successo, mentre i servizi in abbonamento stanno diventando sempre più centrali.
Gli obiettivi di Xbox
Per rispondere a questo scenario, Xbox punta a diventare "il luogo dove il mondo gioca e crea". L'obiettivo è costruire una piattaforma globale accessibile da qualsiasi dispositivo, in cui console, PC, mobile e cloud siano completamente integrati. In questo ecosistema, giochi, progressi e identità seguiranno il giocatore ovunque.
La strategia si basa su quattro pilastri fondamentali: hardware, contenuti, esperienza e servizi. Sul fronte hardware, l'azienda vuole consolidare l'attuale generazione e sviluppare nuovi progetti ad alte prestazioni. Per i contenuti, l'obiettivo è espandere le IP esistenti e rafforzare le partnership, guardando anche a mercati emergenti.
"Nel corso di questo percorso, rivaluteremo il nostro approccio all'esclusività, alla distribuzione a tappe e all'intelligenza artificiale, e vi terremo aggiornati man mano che acquisiremo nuove conoscenze e prenderemo decisioni", sottolinea Asha Sharma.
Grande attenzione è dedicata anche all'esperienza utente, con l'intenzione di migliorare aspetti fondamentali come scoperta dei contenuti, personalizzazione e interazione sociale. Infine, i servizi avranno un ruolo chiave, con il rafforzamento di Xbox Game Pass e lo sviluppo del cloud gaming per renderlo sempre più fluido e accessibile.
Un cambiamento simbolico ma significativo riguarda anche l'identità interna: "Microsoft Gaming" torna a chiamarsi semplicemente Xbox, a sottolineare una rinnovata ambizione e una cultura più dinamica e orientata all'innovazione.
9 CommentiGli autori dei commenti, e non la redazione, sono responsabili dei contenuti da loro inseriti - info
Inoltre tutta la rimodulazione degli studi e progetti che hanno acquistato.. guardiamo cosa viene fuori spero che riescano a rilanciare bethesda e quelli di COD
Ora non è facile riprendere le redini e convincere il mercato. Asha pare essere sul pezzo vediamo...
In questo caso avremmo consolle di vari prezzi,con forme diversi,diversi tipi di raffreddamento e probabilmente,con differenze di qualche fps in più o in meno in caso di over clock di fabbrica
Tutto ad un tratto magicamente la realtà si è capovolta vedo.
Nell'altro thread come per magia è saltato fuori che Ubilol realizza produzioni di spessore ed oggi addirittura Microsoft ha grandi IP ?
Fra i triplia A togliendo Forza Horizon ( che non è esattamente per tutti ) le oltre opere hanno rasentato solo la pura mediocrità.
A sto punto mi aspetterei pure che qualcuno venga quì e dica che in realtà Starfield è un capolavoro.
Xbox ha perso la console war ! Questo è un dato di fatto e la colpa non è stata della potenza dell'hardware o dei prezzi, ma semplicemente perche Sony aveva IP esclusive e non quasi sempre di qualità infinitamente superiore a quelle di Microsoft.
Hanno tante risorse eppure in tanti anni non abbiamo visto alcun Fallout, alcun TES, alcun Wolfenstein, alcun Gears ( Gears Tactics l'hanno chiuso ), che erano i primi titoli che ci aspettavamo.
L'obbiettivo minimo per Microsoft ora è che Fable come obbiettivo minimo sindacale sia un capolavoro, se vuole vantare almeno 1 solo titolo comparabile con gli standard di Sony e tornare ad ottenere un minimo di aspettativa sul lungo termine.
Però ora i brand Xbox sono anche quelli Bethesda, ID, No Machine, Activision, Blizzard, Arkhane, inExile, Obsidian, mica robetta
Però ora i brand Xbox sono anche quelli Bethesda, ID, No Machine, Activision, Blizzard, Arkhane, inExile, Obsidian, [B][COLOR="DarkRed"]mica robetta[/COLOR][/B]
Obsidian ? RPG mediocri, dalla serie TOW al fail di Avowed. I bei tempi di Dungeon Siege e Pillars of Eternity sono andati.
Arkane studio anche no, fra Deathloop e soprattutto l'ultimo Redfall direi proprio che non ci siamo.
Blizzard non ha in previsione nè ora nè mai nuove uscite per le sue serie celebri Starcraft, Warcraft o WoW che non vedrà un sequel e con Overwatch che è passato di moda, rimane solo Diablo che è quello che è.
Obsidian ? RPG mediocri, dalla serie TOW al fail di Avowed. I bei tempi di Dungeon Siege e Pillars of Eternity sono andati.
Arkane studio anche no, fra Deathloop e soprattutto l'ultimo Redfall direi proprio che non ci siamo.
Blizzard non ha in previsione nè ora nè mai nuove uscite per le sue serie celebri Starcraft, Warcraft o WoW che non vedrà un sequel e con Overwatch che è passato di moda, rimane solo Diablo che è quello che è.
Non c'era bisogno di avere una PS, sono usciti anche per PC molte delle loro IP.
A parte che non compro giochi sopra i 10€, quindi che siano su PC è irrilevante, ma le ho viste qua e la per capire e le trovo tutte noiose. Comunque se non scendono sotto i 10€ per me è come se non esistessero quindi manco si pone il problema
Ubisoft e Bethesda mi garantiscono solo loro tutte le ore di gaming annuali quindi il resto e poco rilevante, però certi studios Xbox hanno fatto in passato roba buona
Ora che ho il pass proverò anche Awoved e Deathloop visto che li hai citatie, ma prima direi sicuro Starfield e AC Shadows, se è disponibile, qualcosa di Ubisoft mi pare ci sia. E dimenticavo Star Wars Outlaws.
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