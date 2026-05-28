Xbox Games Showcase: Microsoft potrebbe aver rilevato i titoli al centro dell'evento
Microsoft ha in programma il nuovo evento Xbox Games Showcase, fissato per il 7 giugno. L'app Xbox, nella sezione del Game Pass, potrebbe aver svelato l'elenco dei giochi protagonisti dell'eventodi Davide Raia pubblicata il 28 Maggio 2026, alle 09:21 nel canale Videogames
Xbox
Il cambio dirigenziale ha segnato un punto di svolta per Xbox che, dopo aver cambiato i piani del Game Pass e aver eliminato la campagna This is an Xbox, guarda ora al prossimo Xbox Games Showcase. Ecco tutti i dettagli in merito alle novità che dovrebbero debuttare in occasione dell'evento.
Tante novità in arrivo
L'evento in questione è in programma il prossimo 7 giugno, quando in Italia saranno le 19. Microsoft dovrebbe sfruttare l'evento per mostrare diversi nuovi giochi in arrivo per il Game Pass.
Ad anticipare la notizia non c'è alcun comunicato ufficiale. Semplicemente, la sezione "Coming Soon" del Game Pass, nell'app Xbox, ora riporta un elenco di titoli in arrivo e che non hanno ancora una data precisa.
Si tratta di una serie di nuovi giochi che Microsoft dovrebbe mostrare in occasione dell'evento Xbox Games Showcase, in modo da anticipare il debutto ufficiale, programmato nei prossimi mesi.
Tra le novità in arrivo ci sono:
- Clockwork Revolutions
- Resonance: A Plague Tale Legacy
- Tropico 7
- Armatus
- Witchbrook
- Fable, la cui uscita nel 2026 è stata appena confermata
- There Are No Ghosts at the Grand
Nell'elenco non c'è Gears of War: E-Day, che sarà protagonista di un evento separato dallo Showcase. In ogni caso, l'assenza dai giochi "Coming Soon" potrebbe essere una conferma indiretta in merito a un lancio non imminente.
Il gioco potrebbe arrivare soltanto nel corso del 2027 inoltrato. Maggiori dettagli in merito arriveranno nel corso dell'evento in programma il prossimo 7 giugno e che potrebbe rappresentare un punto di svolta per il mondo Xbox.
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