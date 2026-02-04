Xbox Game Pass: le novità del catalogo della prima metà di febbraio 2026
Ecco i giochi in arrivo su Xbox Game Pass nel corso della prima metà del mese di febbraio 2026, con l'elenco completo delle novità e anche dei titoli che saranno rimossi dal catalogodi Davide Raia pubblicata il 04 Febbraio 2026, alle 10:31 nel canale Videogames
MicrosoftXbox
Il catalogo di Xbox Game Pass registrerà diverse novità nel corso del mese di febbraio 2026, con alcuni titoli già disponibili e molti altri in arrivo per gli abbonati. Andiamo a scoprire l'elenco completo delle novità per il servizio.
I nuovi giochi per Xbox Game Pass
Ecco i giochi in arrivo (o già disponibili) per gli utenti Game Pass:
3 febbraio
- Like A Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii (Cloud, Console, Handheld e PC) | Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass
5 febbraio
- Madden NFL 26 (Cloud, Console e PC) | Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- Paw Patrol Rescue Wheels: Championship (Cloud, Console, Handheld e PC) | Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass
10 febbraio
- Relooted (Cloud, Xbox Series X|S e PC) | Game Pass Ultimate, PC Game Pass
12 febbraio
- BlazBlue Entropy Effect X (Cloud, Xbox Series X|S e PC) | Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- Roadside Research (Game Preview) (Cloud, Xbox Series X|S e PC) | Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- Starsand Island (Cloud, Xbox Series X|S e PC) | Game Pass Ultimate, PC Game Pass
13 febbraio
- High on Life 2 (Cloud, Xbox Series X|S e PC) | Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- Kingdom Come Deliverance (Cloud, Console e PC) | Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass
17 febbraio
- Avatar: Frontiers of Pandora (Cloud, Xbox Series X|S, Handheld e PC) | Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- Avowed (Cloud, Xbox Series X|S e PC) | Ora anche su Game Pass Premium
Le uscite indicate si fermano al 17 febbraio. Nella seconda parte del mese, quindi, ci saranno ulteriori giochi in arrivo nel catalogo che andranno ad arricchire le opzioni a disposizione degli utenti.
Per il momento, il catalogo non subirà particolari modifiche per quanto riguarda le uscite. A febbraio, infatti, c'è da segnalare solo l'uscita di scena di Madden NFL 24 che sarà rimpiazzato dalla versione 2025.
0 CommentiGli autori dei commenti, e non la redazione, sono responsabili dei contenuti da loro inseriti - info
Devi effettuare il login per poter commentare
Se non sei ancora registrato, puoi farlo attraverso questo form.
Se sei già registrato e loggato nel sito, puoi inserire il tuo commento.
Si tenga presente quanto letto nel regolamento, nel rispetto del "quieto vivere".