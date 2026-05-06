Xbox Game Pass: ecco tutte le novità in uscita fino al prossimo 19 maggio 2026

Microsoft ha annunciato le prossime novità in uscita sul Game Pass a maggio 2026. Il calendario di uscite riguarda la prima metà del mese (fino al 19 maggio in realtà) e comprende diversi titoli molto interessanti. Sono in arrivo, infatti, Forza Horizon 6, Subnautica 2 ma anche Elite Dangerous e altri ancora.

Come sempre, le uscite sono progressive. Si parte in queste ore con le prime uscite a cui seguiranno altri titoli nel corso dei prossimi giorni. Alcuni titoli, inoltre, erano già presenti per i piani Ultimate e PC del Game Pass e arrivano ora anche per il tier Premium. Ricordiamo che da alcuni giorni è attivo il nuovo listino del Game Pass con prezzi più bassi.

Le novità del Game Pass

Ecco l'elenco completo delle novità di maggio per il Game Pass annunciato oggi da Microsoft:

5 maggio

Final Fantasy 5 (Cloud, Xbox Series X|S e PC) - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

6 maggio

Ben 10 Power Trip (Cloud, Console e PC) - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

(Cloud, Console e PC) - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass Descenders Next (Game Preview) (Cloud, Console e PC) - ora con Game Pass Premium, già disponibile con Ultimate e PC Game Pass

(Game Preview) (Cloud, Console e PC) - ora con Game Pass Premium, già disponibile con Ultimate e PC Game Pass Wheel World (Cloud, Xbox Series X|S e PC) - ora con Game Pass Premium, già disponibile con Ultimate e PC Game Pass

(Cloud, Xbox Series X|S e PC) - ora con Game Pass Premium, già disponibile con Ultimate e PC Game Pass Wildgate (Cloud, Xbox Series X|S e PC) - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

(Cloud, Xbox Series X|S e PC) - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass Wuchang: Fallen Feathers (Cloud, Xbox Series X|S e PC) - ora con Game Pass Premium, già disponibile con Ultimate e PC Game Pass

7 maggio

Mixtape (Cloud, Xbox Series X|S, Handheld e PC) - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

11 maggio

Outbound (Cloud, Console e PC) - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

12 maggio

Black Jacket (Cloud, Xbox Series X|S, Handheld e PC) - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

(Cloud, Xbox Series X|S, Handheld e PC) - Game Pass Ultimate, PC Game Pass Call of the Elder Gods (Cloud, Xbox Series X|S, Handheld e PC) - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

(Cloud, Xbox Series X|S, Handheld e PC) - Game Pass Ultimate, PC Game Pass Elite Dangerous (Cloud and Console) - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium

14 maggio

DOOM: The Dark Ages (Cloud, Xbox Series X|S, Handheld e PC) - ora con Game Pass Premium, già disponibile con Ultimate e PC Game Pass

(Cloud, Xbox Series X|S, Handheld e PC) - ora con Game Pass Premium, già disponibile con Ultimate e PC Game Pass Subnautica 2 (Game Preview) (Cloud, Xbox Series X|S, Handheld e PC) - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

19 maggio