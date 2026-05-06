Xbox Game Pass: ecco tutte le novità in uscita fino al prossimo 19 maggio 2026

Xbox Game Pass: ecco tutte le novità in uscita fino al prossimo 19 maggio 2026

Microsoft ha svelato i giochi in arrivo su Xbox Game Pass nella prima metà di maggio 2026. Tra le novità più attese spiccano Forza Horizon 6, Subnautica 2 ed Elite Dangerous. Diversi titoli approdano ora sul tier Premium, mentre debutta il nuovo listino prezzi ribassato dell'abbonamento.

di pubblicata il , alle 08:41 nel canale Videogames
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Microsoft ha annunciato le prossime novità in uscita sul Game Pass a maggio 2026. Il calendario di uscite riguarda la prima metà del mese (fino al 19 maggio in realtà) e comprende diversi titoli molto interessanti. Sono in arrivo, infatti, Forza Horizon 6, Subnautica 2 ma anche Elite Dangerous e altri ancora.

Come sempre, le uscite sono progressive. Si parte in queste ore con le prime uscite a cui seguiranno altri titoli nel corso dei prossimi giorni. Alcuni titoli, inoltre, erano già presenti per i piani Ultimate e PC del Game Pass e arrivano ora anche per il tier Premium. Ricordiamo che da alcuni giorni è attivo il nuovo listino del Game Pass con prezzi più bassi.

Le novità del Game Pass

Ecco l'elenco completo delle novità di maggio per il Game Pass annunciato oggi da Microsoft:

5 maggio

  • Final Fantasy 5 (Cloud, Xbox Series X|S e PC) - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

6 maggio

  • Ben 10 Power Trip (Cloud, Console e PC) - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
  • Descenders Next (Game Preview) (Cloud, Console e PC) - ora con Game Pass Premium, già disponibile con Ultimate e PC Game Pass
  • Wheel World (Cloud, Xbox Series X|S e PC) - ora con Game Pass Premium, già disponibile con Ultimate e PC Game Pass
  • Wildgate (Cloud, Xbox Series X|S e PC) - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
  • Wuchang: Fallen Feathers (Cloud, Xbox Series X|S e PC) - ora con Game Pass Premium, già disponibile con Ultimate e PC Game Pass

7 maggio

  • Mixtape (Cloud, Xbox Series X|S, Handheld e PC) - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

11 maggio

  • Outbound (Cloud, Console e PC) - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

12 maggio

  • Black Jacket (Cloud, Xbox Series X|S, Handheld e PC) - Game Pass Ultimate, PC Game Pass
  • Call of the Elder Gods (Cloud, Xbox Series X|S, Handheld e PC) - Game Pass Ultimate, PC Game Pass
  • Elite Dangerous (Cloud and Console) - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium

14 maggio

  • DOOM: The Dark Ages (Cloud, Xbox Series X|S, Handheld e PC) - ora con Game Pass Premium, già disponibile con Ultimate e PC Game Pass
  • Subnautica 2 (Game Preview) (Cloud, Xbox Series X|S, Handheld e PC) - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

19 maggio

  • Forza Horizon 6 (Cloud, Xbox Series X|S, Handheld e PC) - Game Pass Ultimate, PC Game Pass
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