Xbox Game Pass: ecco le novità della seconda metà di maggio 2026: Forza Horizon 6 e molto altro

Xbox Game Pass: ecco le novità della seconda metà di maggio 2026: Forza Horizon 6 e molto altro

Xbox ha comunicato l'elenco completo delle uscite per il catalogo del Game Pass nel corso della seconda metà del mese di maggio 2026. In arrivo ci sono numerosi giochi che saranno presto disponibili per gli abbonati

di pubblicata il , alle 10:51 nel canale Videogames
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Il catalogo di Xbox Game Pass continua a crescere, con nuovi titoli in uscita settimana dopo settimana. In queste ore, con un po' di ritardo rispetto al solito, Xbox ha comunicato quali sono i nuovi titoli in arrivo tra la seconda metà di maggio e inizio giugno.

Le novità sono diverse e si parte, naturalmente, con Forza Horizon 6 (qui potete leggere la recensione completa del gioco) che si sta dimostrando come una delle novità più interessanti del momento per il settore videoludico. In arrivo, però, ci sono diverse altre novità.

Ricordiamo che il Game Pass ha già registrato diverse novità a inizio maggio 2026 ed è ora disponibile con prezzi più bassi rispetto al passato, grazie a un nuovo listino che segna la partenza di una strategia diversa per il servizio.

Le novità in arrivo per il Game Pass

19 maggio

  • Forza Horizon 6 (Cloud, XBOX Series X|S, Handheld e PC) per Game Pass Ultimate, PC Game Pass

20 maggio

  • Dead Static Drive (Cloud, Console e PC) ora anche su Game Pass Premium già disponibile per Game Pass Ultimate e PC Game Pass
  • My Friend Peppa Pig (Cloud, Console e PC) per Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
  • Pigeon Simulator (Cloud, XBOX Series X|S, Handheld e PC) ora anche su Game Pass Premium già disponibile per Game Pass Ultimate e PC Game Pass
  • Remnant II (Cloud, Console e PC) per Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
  • Winter Burrow (Cloud, Console e PC) ora anche su Game Pass Premium già disponibile per Game Pass Ultimate e PC Game Pass

21 maggio

  • Luna Abyss (Cloud, XBOX Series X|S e PC) per Game Pass Ultimate, PC Game Pass

26 maggio

  • Escape Simulator (Cloud, XBOX Series X|S e PC) per Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

27 maggio

  • Echo Generation 2 (Cloud, XBOX Series X|S e PC) per Game Pass Ultimate, PC Game Pass
  • The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition (Cloud, XBOX Series X|S e PC) per Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

28 maggio

  • Crashout Crew (Cloud, XBOX Series X|S, Handheld e PC) per Game Pass Ultimate, PC Game Pass
  • Kabuto Park (Cloud, XBOX Series X|S e PC) per Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

2 giugno

  • Final Fantasy VI (Cloud, XBOX Series X|S e PC) per Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
  • Jurassic World Evolution 3 (Cloud, XBOX Series X|S e PC) per Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
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