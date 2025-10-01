Xbox Game Pass cambia: nuovi piani e prezzi fino a 26,99 al mese

Il mese di ottobre inizia con una vera e propria rivoluzione per Xbox Game Pass. Microsoft, infatti, ha introdotto nuovi piani e, sostanzialmente, ha aumentato il prezzo per l'accesso al suo servizio, soprattutto per gli utenti che vogliono sfruttare tutti i vantaggi inclusi, compreso il cloud gaming con le migliori condizioni. Per accedere al piano Ultimate ora servono 26,99€ al mese.

Xbox Game Pass: ecco i nuovi piani

La nuova struttura dell'offerta di Xbox Game Pass prevede quattro diversi piani. La versione base si chiama Essential e costa 8,99€ al mese. Questo piano mette a disposizione più di 50 giochi su Xbox, PC e dispositivi supportati oltre alla possibilità di sfruttare il multiplayer online. C'è anche la possibilità di riprodurre in streaming alcuni giochi e ci sono anche vantaggi per League of Legends e Call of Duty: Warzone. Non include i nuovi titoli del giorno del lancio.

Per un accesso più completo è possibile puntare sull'abbonamento Premium, dal costo di 12,99€ al mese. Con questo piano è possibile accedere a più di 200 giochi su console, PC e dispositivi supportati. Da segnalare che i nuovi giochi pubblicati da Xbox entrano nel catalogo entro 12 mesi dal lancio. Per la riproduzione in streaming ci sono tempi di attesa più brevi.

Resta disponibile il Game Pass PC, con centinaia di giochi per PC inclusi e la possibilità di accedere a nuovi titoli al day one, compresi quelli pubblicati da Xbox. Il servizio include EA Play. Il costo è di 14,99€ al mese.

L'abbonamento più completo è il piano Ultimate, dal costo di 26,99€ al mese. Con questo piano è possibile accedere a più di 400 giochi su console Xbox, PC e dispositivi supportati oltre ai nuovi giochi al day one, EA Play e Classici Ubisoft+. Con il piano Ultimate è possibile accedere ai giochi in streaming con la massima qualità e i tempi di attesa più brevi.

I nuovi listini Game Pass arrivano a stretto giro da un incremento del prezzo di vendita delle console negli Stati Uniti.