Xbox Game Pass aumenta di prezzo? Ecco come annullare e disdire l'abbonamento
Il nuovo aumento di prezzo di Xbox Game Pass sta portando molti giocatori a disdire l'abbonamento, non ritenendo il rincaro adeguato al valore del servizio. Vi spieghiamo come fare, sia da console che dal sito Microsoft.di Francesco Messina pubblicata il 02 Ottobre 2025, alle 11:11 nel canale Videogames
Microsoft ha annunciato un nuovo aumento dei prezzi per Xbox Game Pass, con la versione Ultimate che ha raggiunto cifre ormai considerate troppo elevate da molti giocatori. L'abbonamento, che ha cambiato in maniera significativa il modo di giocare offrendo titoli disponibili fin dal lancio, continua a essere il più completo della gamma, ma non tutti sono disposti a sostenere i nuovi listini.
Per questo motivo, sempre più utenti stanno valutando come disdire l'abbonamento prima del rinnovo automatico. Se volete evitare che il vostro abbonamento si rinnovi, e quindi pagare il nuovo prezzo, i passaggi da seguire direttamente dalla console Xbox sono i seguenti:
- Andate su Profilo e sistema
- Cliccate su Impostazioni
- Selezionate Account
- Entrate in Abbonamenti
- Infine, scegliete Annulla abbonamento e seguite la procedura guidata
Questa operazione vi permetterà di bloccare il rinnovo e, in alcuni casi, potrebbe darvi accesso anche a un rimborso parziale, se previsto dalla politica di Microsoft.
Come disdire Xbox Game Pass anche dal web
In alternativa, la procedura può essere completata dal sito ufficiale Microsoft:
- Accedete al vostro account Microsoft e andate su Abbonamenti
- Individuate Xbox Game Pass e cliccate su Gestisci (Se al posto di Gestisci compare Attiva fatturazione ricorrente, significa che l'abbonamento si interromperà automaticamente alla scadenza senza ulteriori costi.)
- Scegliete Annulla sottoscrizione e completate i passaggi richiesti.
Chi non vuole disdire, ma desidera continuare a usare il servizio a prezzo contenuto, può farlo con offerte online come questa, la cui disponibilità non è però assicurata sul lungo periodo.
Voi che cosa ne pensate di questo rincaro e aumento dei costi dell'abbonamento? Siete tra quelli che effettueranno la disdetta del servizio o continuate a ritenere i costi, seppur in aumento, adeguati a quello che Microsoft propone?
