Xbox Game Pass: a giugno 2026 arriveranno diversi nuovi titoli

Il mese di giugno 2026 sarà ricco di novità per Xbox Game Pass che, con la nuova politica sui prezzi, dovrebbe essere tornato a crescere. In attesa dell'elenco ufficiale che sarà annunciato a breve, è già confermato l'arrivo di 11 nuovi titoli. Il mese appena iniziato potrebbe essere ricco di spunti e novità interessanti per il catalogo e tutti i giocatori, su PC, console e cloud, avranno vari titoli da scoprire. Ecco tutti i dettagli in merito:

Le novità di giugno per il Game Pass

L'elenco provvisorio dei giochi in uscita sul Game Pass nel corso del mese di giugno 2026 è il seguente e comprende un totale di 8 lanci al day one.

2 giugno 2026

Final Fantasy 6*

Jurassic World Evolution 3*

The Elder Scrolls Online

8 giugno 2026

Solarpunk

11 giugno 2026

Beastro

Frog Sqwad

Starseeker: Astroneer Expeditions

17 giugno 2026

Denshattack!

Shift at Midnight

Giugno 2026 (data non ancora specificata)

RV There Yet?

Vapor World: Over The Mind

*Gioco confermato per Ultimate, Premium e PC; tutti gli altri sono in uscita su Ultimate e PC

Il Game Pass continua a essere un elemento centrale della strategia di Microsoft per il settore del gaming, con tanti titoli in uscita previsti per i prossimi mesi. Anche il mese di giugno, quindi, ricoprirà un ruolo importante, con l'obiettivo di incrementare la base di utenti. Non si escludono, inoltre, ulteriori novità e sorprese che andranno ad arricchire il catalogo.