Xbox Game Pass: a giugno 2026 arriveranno diversi nuovi titoli
Ecco l'elenco provvisorio dei giochi in arrivo a giugno 2026 nel catalogo di Xbox Game Pass, servizio che diventa sempre più importante e centrale per la strategia di crescita di Microsoft nel gamingdi Davide Raia pubblicata il 02 Giugno 2026, alle 14:01 nel canale Videogames
Xbox
Il mese di giugno 2026 sarà ricco di novità per Xbox Game Pass che, con la nuova politica sui prezzi, dovrebbe essere tornato a crescere. In attesa dell'elenco ufficiale che sarà annunciato a breve, è già confermato l'arrivo di 11 nuovi titoli. Il mese appena iniziato potrebbe essere ricco di spunti e novità interessanti per il catalogo e tutti i giocatori, su PC, console e cloud, avranno vari titoli da scoprire. Ecco tutti i dettagli in merito:
Le novità di giugno per il Game Pass
L'elenco provvisorio dei giochi in uscita sul Game Pass nel corso del mese di giugno 2026 è il seguente e comprende un totale di 8 lanci al day one.
2 giugno 2026
- Final Fantasy 6*
- Jurassic World Evolution 3*
- The Elder Scrolls Online
8 giugno 2026
- Solarpunk
11 giugno 2026
- Beastro
- Frog Sqwad
- Starseeker: Astroneer Expeditions
17 giugno 2026
- Denshattack!
- Shift at Midnight
Giugno 2026 (data non ancora specificata)
- RV There Yet?
- Vapor World: Over The Mind
*Gioco confermato per Ultimate, Premium e PC; tutti gli altri sono in uscita su Ultimate e PC
Il Game Pass continua a essere un elemento centrale della strategia di Microsoft per il settore del gaming, con tanti titoli in uscita previsti per i prossimi mesi. Anche il mese di giugno, quindi, ricoprirà un ruolo importante, con l'obiettivo di incrementare la base di utenti. Non si escludono, inoltre, ulteriori novità e sorprese che andranno ad arricchire il catalogo.
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