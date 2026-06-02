Xbox Game Pass: a giugno 2026 arriveranno diversi nuovi titoli

Xbox Game Pass: a giugno 2026 arriveranno diversi nuovi titoli

Ecco l'elenco provvisorio dei giochi in arrivo a giugno 2026 nel catalogo di Xbox Game Pass, servizio che diventa sempre più importante e centrale per la strategia di crescita di Microsoft nel gaming

di pubblicata il , alle 14:01 nel canale Videogames
Xbox
 

Il mese di giugno 2026 sarà ricco di novità per Xbox Game Pass che, con la nuova politica sui prezzi, dovrebbe essere tornato a crescere. In attesa dell'elenco ufficiale che sarà annunciato a breve, è già confermato l'arrivo di 11 nuovi titoli. Il mese appena iniziato potrebbe essere ricco di spunti e novità interessanti per il catalogo e tutti i giocatori, su PC, console e cloud, avranno vari titoli da scoprire. Ecco tutti i dettagli in merito:

Le novità di giugno per il Game Pass

L'elenco provvisorio dei giochi in uscita sul Game Pass nel corso del mese di giugno 2026 è il seguente e comprende un totale di 8 lanci al day one.

2 giugno 2026

  • Final Fantasy 6*
  • Jurassic World Evolution 3*
  • The Elder Scrolls Online

8 giugno 2026

  • Solarpunk

11 giugno 2026

  • Beastro
  • Frog Sqwad
  • Starseeker: Astroneer Expeditions

17 giugno 2026

  • Denshattack!
  • Shift at Midnight

Giugno 2026 (data non ancora specificata)

  • RV There Yet?
  • Vapor World: Over The Mind

*Gioco confermato per Ultimate, Premium e PC; tutti gli altri sono in uscita su Ultimate e PC

Il Game Pass continua a essere un elemento centrale della strategia di Microsoft per il settore del gaming, con tanti titoli in uscita previsti per i prossimi mesi. Anche il mese di giugno, quindi, ricoprirà un ruolo importante, con l'obiettivo di incrementare la base di utenti. Non si escludono, inoltre, ulteriori novità e sorprese che andranno ad arricchire il catalogo.

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