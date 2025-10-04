Xbox Cloud Gaming sarà presto anche gratis (con pubblicità)

Microsoft sta preparando il lancio di una versione gratuita e con pubblicità di Xbox Cloud Gaming. Il servizio consentirà di giocare in streaming a titoli selezionati senza abbonamento Game Pass, con limiti di tempo e inserzioni preroll.

Microsoft si prepara a introdurre una nuova modalità di accesso a Xbox Cloud Gaming, questa volta gratuita ma supportata dalla pubblicità. Secondo indiscrezioni, il colosso di Redmond ha già avviato test interni che consentono ai dipendenti di provare giochi in streaming senza un abbonamento Game Pass, a fronte della visione di inserzioni pubblicitarie.

La formula prevede la possibilità di accedere a titoli selezionati, inclusi alcuni giochi posseduti dall'utente, i contenuti dei periodici "Free Play Days" e una selezione di Xbox Retro Classics. Prima dell'avvio di una sessione, gli utenti devono guardare circa due minuti di pubblicità preroll, mentre il tempo di gioco è attualmente limitato a un'ora per sessione, con un tetto mensile di 5 ore. Microsoft, tuttavia, potrebbe modificare tali limiti in vista del lancio ufficiale.

La versione gratuita di Xbox Cloud Gaming sarà accessibile su PC, console Xbox, dispositivi portatili e via web, con una fase di beta pubblica in arrivo nei prossimi mesi. L'obiettivo dichiarato è rendere il cloud gaming più accessibile e a basso costo, soprattutto in mercati emergenti o in regioni dove il modello tradizionale basato su abbonamento fatica a imporsi.

Questa novità arriva in un periodo di importanti cambiamenti per l'ecosistema Xbox. Proprio in questi giorni Microsoft ha esteso l'accesso al cloud gaming anche ai piani Game Pass Premium ed Essential, dopo un forte rialzo dei prezzi dell'abbonamento Ultimate, salito del 50%. Contestualmente, il servizio di cloud gaming è uscito dalla fase beta, introducendo nuovi profili di streaming: gli utenti Ultimate possono ora giocare fino a 1440p con bitrate fino a 30 Mbps, mentre gli altri piani restano limitati al 1080p e 12 Mbps.

Il debutto di un modello free era stato anticipato già due anni fa dal CFO di Microsoft Gaming, Tim Stuart. Il nuovo modello ad-supported potrebbe quindi rappresentare per Microsoft un'ulteriore leva per espandere il pubblico del proprio ecosistema videoludico.