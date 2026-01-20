Xbox Cloud Gaming: in arrivo l'accesso supportato dalla pubblicità

Nel corso del prossimo futuro, Microsoft potrebbe lanciare un nuovo livello di accesso a Xbox Cloud Gaming. Come per molti altri servizi di streaming, si tratterà di un livello supportato dalla pubblicità, destinato a cambiare il modo con cui è possibile sfruttare la piattaforma di gaming di Microsoft. Le prime indiscrezioni confermano che il piano con pubblicità non riguarderà gli utenti Xbox Game Pass.

Una rivoluzione in arrivo?

L'anticipazione è stata lanciata da Windows Central e si basa su un messaggio "1 ora di gioco supportato da pubblicità per sessione" apparso ad alcuni giorni durante l'avvio di Xbox Cloud Gaming. Secondo la fonte, però, la pubblicità non riguarderà gli utenti che hanno attivato un abbonamento al Game Pass. Questo nuovo livello d'accesso al servizio sarà riservato a chi ha acquistato un gioco Xbox in formato digitale (tra quelli supportati) e non ha un abbonamento attivo al Game Pass.

L'introduzione di una versione di Xbox Cloud Gaming con pubblicità rappresenta un'arma in più per Microsoft che intende incentivare l'utilizzo della sua piattaforma, anche in considerazione delle difficoltà legate all'acquisto di nuovo hardware da parte degli utenti, soprattutto per via della crisi delle memorie. Nello stesso tempo, l'aumento dell'uso di Cloud Gaming potrebbe compensare uno dei problemi delle infrastrutture cloud che, in alcuni momenti, rischiano di restare senza far nulla, entrando in una fase di calcolo inattivo.

Ulteriori aggiornamenti su quali saranno le mosse di Microsoft per il futuro di Xbox Cloud Gaming dovrebbero emergere nelle prossime settimane. Il lancio della versione con pubblicità è previsto per il 2026.