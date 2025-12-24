Xbox Cloud Gaming arriva su Amazon Fire TV e Fire TV Stick: l'elenco completo dei dispositivi supportati

Amazon amplia il supporto a Xbox Cloud Gaming su Fire TV 4-Series e Omni QLED. I possessori di Game Pass possono giocare a centinaia di titoli direttamente sul televisore e sfruttare l'integrazione con Alexa

Amazon e Xbox intensificano la loro collaborazione e annunciano l'arrivo di Xbox Cloud Gaming su una selezione di televisori Fire TV, tra cui le gamme Fire TV 4-Series e la Fire TV Omni QLED Series. Questa soluzione consente di giocare direttamente sul televisore senza la necessità di una console o di un dispositivo aggiuntivo.

Per accedere al servizio è richiesta una sottoscrizione a Xbox Game Pass, con piani che partono da 8,99 euro al mese fino a 26,99 euro al mese. I giocatori dovranno inoltre collegare un controller compatibile via Bluetooth; funzionano perfettamente l’Xbox Wireless Controller, l’Xbox Adaptive Controller, il DualSense e il DualShock 4.

Gli utenti con Game Pass possono usufruire di centinaia di titoli cloud-enabled e accedere anche ai giochi acquistati tramite la funzione "stream your own game", disponibile per molti titoli della libreria. Il setup è semplice: basta scaricare l’Xbox app dall’Amazon Appstore, effettuare l’accesso con il proprio account Microsoft e collegare il controller.

L’integrazione con Alexa rende l’esperienza ancora più immediata: con il comando vocale "Alexa, apri Xbox app" si avvia subito il gioco preferito. Il servizio è attualmente disponibile in 29 paesi, Italia inclusa.

Secondo Amazon, l’implementazione è solo all’inizio: nuovi modelli di Fire TV riceveranno il supporto a Xbox Cloud Gaming nei prossimi mesi, in linea con la filosofia dell'azienda già adottata con Luna: consentire a chiunque di accedere ai videogiochi, ma senza alcuna necessità di hardware aggiuntivo.