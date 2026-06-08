Xbox, alla fine, dà ragione a PlayStation: si ritorna alle esclusive, solo i live-service multipiattaforma

Microsoft ha chiarito la propria strategia sulle esclusive Xbox. Si torna alle esclusive console, come Gears of War E-Day e Clockwork che saranno accessibili solo su Xbox per i giocatori console. Tuttavia, Matt Booty ha chiarito che ogni titolo sarà valutato individualmente, "caso per caso"

Microsoft ha fornito ulteriori dettagli sulla propria strategia relativa alle esclusive Xbox, delineando con maggiore precisione i criteri che determineranno la distribuzione dei futuri giochi first party tra l'ecosistema della casa di Redmond e le piattaforme concorrenti.

A fare chiarezza è stato Matt Booty, chief content officer di Xbox, che durante un'intervista successiva all'Xbox Games Showcase ha spiegato come l'azienda intenda rafforzare il valore delle proprie console attraverso una selezione di produzioni esclusive. L'obiettivo dichiarato consiste nell'offrire motivazioni concrete ai giocatori per scegliere Xbox Series X|S, PC e la futura Xbox Helix.

Le dichiarazioni arrivano dopo la conferma che Gears of War: E-Day e Clockwork Revolution saranno esclusive console Xbox, senza versioni previste per PlayStation 5 o Nintendo Switch 2. La decisione nel piano strategico già annunciato dalla nuova CEO Asha Sharma, la quale ha fatto un passo indietro e riposizionato le esclusive come perno centrale dell'offerta Xbox.

"Sì. Vogliamo dare alle persone un motivo per salire a bordo di Xbox. Vogliamo che abbiano un motivo per comprare una Xbox, una ragione per essere fan di Xbox. Allo stesso tempo, vogliamo anche ricompensare tutti i giocatori che sono con noi da tanto tempo. Sappiamo che le esclusive sono importanti. Ecco perché abbiamo Gears in arrivo nel 2026 e Clockwork nel 2027" ha spiegato Matt Booty durante l'intervista.

Approccio diverso per i titoli live service. Microsoft, infatti, sembra essersi messa sulla stessa strada tracciata da Sony con PlayStation: i giochi multiplayer basati sul modello live service continueranno ad essere multipiattaforma così da raggiungere la platea più ampia possibile e riunire le community.

"Vogliamo anche essere chiari: i nostri grandi giochi multiplayer e live service continueranno a essere multipiattaforma. Se abbiamo già promesso qualcosa ai giocatori, manterremo quella promessa. E poi, come ha detto Asha, prenderemo la decisione giusta, non quella più veloce". Booty, infatti, ha spiegato che sarà fatta una valutazione "caso per caso" per i nuovi titoli.

Booty ha anche chiarito un aspetto fondamentale che eviterà ambiguità e informazioni ingannevoli. Durante le presentazioni dei giochi, inclusi quelli di terze parti, saranno indicate di volta in volta tutte le piattaforme su cui il titolo sarà disponibile con relativo logo.

In conclusione, Microsoft sembra aver fatto un importante passo indietro con Xbox e sembra voglia valorizzare nuovamente le piattaforme proprietarie. Probabilmente, è stata completamente abbandonata la filosofia secondo cui "ogni dispositivo in grado di riprodurre giochi è una Xbox" e si ritornerà a un approccio in cui l'hardware proprietario sarà fondamentale.

Come in questo caso, però, la strategia è soggetta a continue variazioni, per cui è probabile che la maggior parte dei dubbi verranno sciolti negli anni successivi. Saranno, come sempre, i numeri a determinare se la nuova organizzazione sia vincente o meno. Per cui, forse, è meglio accogliere le dichiarazioni con il beneficio del dubbio.