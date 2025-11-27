World of Warcraft: Midnight debutta a marzo 2026, ma Alloggi in test già dal 3 dicembre

L'oscurità avanza su Azeroth: il nuovo capitolo della Saga dell'Anima del Mondo porterà giocatori e appassionati nelle terre di Lunargenta, per fronteggiare Xal'atath e le sue forze. Ma la novità più attesa è il nuovo sistema di housing

A partire dal 3 marzo 2026, World of Warcraft: Midnight traccia la rotta per nuovi scenari e rimescole di equilibri. Il secondo capitolo della Saga dell'Anima del Mondo condurrà i giocatori lungo la scalinata restaurata di Lunargenta, luogo chiave che torna ad assumere un ruolo centrale nei destini di Azeroth.

Xal'atath, tessitrice del Vuoto, e il suo Sciame Famelico minacciano le terre degli Elfi del Sangue: le difese della città di Lunargenta saranno messe a dura prova mentre eserciti e antichi alleati si preparano ad affrontare nuove incursioni e crisi senza precedenti. Il lancio mondiale dell'espansione è previsto a partire dalle ore 00:00 italiane, mentre il coinvolgimento della comunità verrà amplificato dall'introduzione della funzione Housing e da una selezione di contenuti extra, tra cui una nuova campagna, livelli fino al 90, quattro nuove zone e la versione rinnovata di Lunargenta, hub per entrambe le fazioni.

Novità, premi e sinergie tra giochi Blizzard

Per quanto riguarda il sistema degli Alloggi, chi ha già preordinato qualsiasi edizione di Midnight otterrà l'accesso anticipato della funzionalità già a partire dal 3 dicembre, quindi con largo anticipo rispetto al debutto della nuova espansione. Tutti coloro che effettueranno il preacquisto di Midnight potranno accedere anticipatamente alle funzionalità con la patch 11.2.7 e, completando la serie di missioni Alloggi, ottenere anche premi in titoli come Hearthstone, Overwatch 2, Diablo Immortal e StarCraft II.

WoW: Midnight introduce nella sua prima Stagione nuove spedizioni, tre nuove incursioni e un ventaglio di avventure nella regione aggiornata che unisce le atmosfere degli Eversong Woods ai territori delle Ghostlands, offrendo suggestivi viaggi senza caricamenti grazie alla rinnovata funzione Skyriding. La trama prosegue nella lotta contro Xal'atath, in uno scontro epocale dove la Luce e il Vuoto si contendono il destino dell'Anima del Mondo. Midnight sarà disponibile in tre differenti edizioni (Base, Heroic, Epic) arricchite da bonus digitali, accesso alla beta e ricompense immediate legate al proprio account.



Gli aggiornamenti futuri, come confermato dalla nota ufficiale Blizzard, coinvolgeranno in modi nuovi sia i veterani che i nuovi arrivati, consentendo un'esperienza più fluida e accessibile anche a chi riprende ora l'avventura su Azeroth. Il prezzo della nuova espansione è a partire da 49,99 per la versione Base, mentre le versioni Heroic ed Epic costasno 69,99 e 89,99. La Collector's Edition costa invece 139,99 includendo oltre ai bonus della variante Epic anche oggetti fisici da collezione. Tutti i dettagli sul sito ufficiale.