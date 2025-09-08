Wolfenstein 3: MachineGames rivela che un nuovo capitolo potrebbe essere in sviluppo

MachineGames, la software house che ha ridato vita alla saga di Wolfenstein, ha rivelato che potrebbe cimentarsi nello sviluppo del terzo capitolo.

MachineGames, lo studio svedese responsabile della rinascita moderna della saga Wolfenstein, ha ribadito il proprio desiderio di concludere la storia di BJ Blazkowicz con un terzo capitolo principale. L'intenzione di realizzare una trilogia era presente sin dagli inizi del progetto, quando venne sviluppato Wolfenstein: The New Order. Tuttavia, a distanza di anni, l'effettiva realizzazione di Wolfenstein 3 rimane incerta.

In un recente documentario di NoClip dedicato alla serie, il direttore dello studio Jerk Gustafsson ha dichiarato che il team non considera concluso il viaggio narrativo del protagonista:

Abbiamo sempre visto questa saga come una trilogia. Già dalle prime settimane di lavoro su The New Order avevamo tracciato il percorso di BJ: cosa sarebbe accaduto nel secondo gioco e cosa nel terzo. Non abbiamo ancora finito con Wolfenstein, almeno lo spero. Abbiamo una storia da raccontare.

Wolfenstein 3: uno sviluppo travagliato ma la serie TV potrebbe rappresentare una speranza per i fan

La pandemia da COVID-19 ha rallentato molte produzioni e aggravato i costi di sviluppo. A ciò si sono aggiunte difficoltà economiche globali, tra cui dazi e tariffe che hanno spinto molte aziende al taglio di budget e personale. Numerosi studi hanno ridotto i team o sono stati chiusi, mentre i progetti indipendenti faticano a trovare finanziamenti. In questo contesto incerto, anche un franchise storico come Wolfenstein rischia di restare in sospeso.

Nel frattempo, MachineGames ha ottenuto grande successo con lo sviluppo di Indiana Jones e l'Antico Cerchio, pubblicato sotto l'etichetta Bethesda, dimostrando ancora una volta la propria capacità di unire azione e narrazione. Questo successo potrebbe giocare un ruolo importante nel convincere Microsoft a dare il via libera al tanto atteso Wolfenstein 3.

Parallelamente, la saga si prepara a sbarcare su Amazon Prime Video con una serie televisiva live action ambientata nell'universo narrativo dei videogiochi. È possibile che il lancio dello show possa coincidere o addirittura stimolare l'annuncio di un nuovo capitolo videoludico.