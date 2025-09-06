Windows Mixed Reality: un ingegnere Microsoft resuscita i visori con il driver Oasis

Un ingegnere Xbox di Microsoft ha sviluppato Oasis, un driver non ufficiale che restituisce piena funzionalità ai visori Windows Mixed Reality su Windows 11 tramite SteamVR. Compatibile solo con GPU NVIDIA, il software offre tracking completo e supporto avanzato, riportando in vita dispositivi abbandonati da Microsoft con l'aggiornamento 24H2.

La rimozione definitiva del supporto a Windows Mixed Reality con l'aggiornamento 24H2 di Windows 11 ha reso di fatto inutilizzabili i visori VR delle principali marche - tra cui Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo e Samsung.

Tuttavia, grazie all'iniziativa di Matthieu Bucchianeri, ingegnere Xbox con una lunga esperienza nello sviluppo di tecnologie VR, modelli come HP Reverb, Samsung Odyssey, Lenovo Explorer e Dell Visor possono tornare a vivere. Bucchianeri ha pubblicato su Steam il driver Oasis per Windows Mixed Reality, un progetto indipendente che reintroduce piena compatibilità con SteamVR.





Il driver, il cui nome riprende il nome in codice interno di Windows MR, non richiede più il portale Mixed Reality di Microsoft ed è in grado di gestire applicazioni OpenVR e OpenXR tramite SteamVR. Oasis offre tracking completo di visore e controller, supporto a tecnologie aptiche, pulsanti, grilletti, stick, stato della batteria e persino funzionalità avanzate come la trasmissione della distanza interpupillare e il tracciamento oculare sull'HP Reverb G2 Omnicept Edition. È presente anche un passthrough monoscopico di base, mentre l'unica funzione non integrata è il Bluetooth, che deve essere gestito tramite adattatori esterni.

Dal punto di vista tecnico, il driver sfrutta la pipeline di rendering nativa di SteamVR e si basa su un intenso lavoro di reverse engineering. Tuttavia, Bucchianeri ha scelto di non rilasciare il codice sorgente per non incorrere in potenziali violazioni di NDA o proprietà intellettuali.

Una limitazione importante è la compatibilità esclusiva con schede grafiche NVIDIA. AMD e Intel non sono supportate a causa della mancanza di alcune funzioni nei rispettivi driver: nel caso di AMD, la mancanza di override EDID e la deprecazione di LiquidVR; per Intel, l'assenza di accesso a "Direct Mode". Bucchianeri ha dichiarato di aver fornito ad AMD tutti i dettagli tecnici per abilitare la compatibilità, ma la decisione resta nelle mani dell'azienda.

Secondo i primi test di UploadVR, il driver funziona correttamente con HP Reverb G2, e riporta in vita visori considerati ormai obsoleti. Oasis è disponibile gratuitamente su Steam, con documentazione e istruzioni dettagliate su GitHub per l'installazione e l'associazione dei controller.