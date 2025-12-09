Where Winds Meet: dicembre ricco di novità con nuova zona, boss e raid

Where Winds Meet introduce nel mese di dicembre una nuova zona, Roaring Sands, due boss, un Sword Trial, un raid Heros Realm e vari eventi a tempo limitato. Il gioco, forte dei suoi nove milioni di giocatori, continua a espandersi su PS5, PC e presto anche su mobile

Where Winds Meet, l'action RPG free-to-play di Everstone Studio, continua a crescere rapidamente dopo il suo lancio globale. In sole due settimane il titolo ha raggiunto nove milioni di giocatori, un risultato impressionante che gli ha permesso di posizionarsi tra i giochi più popolari del momento. A un mese dall'uscita, è addirittura diventato il quarto titolo più "venduto" su Steam, confermando l'interesse dei giocatori per il mondo ispirato al wuxia proposto dallo studio cinese.

Nonostante questi traguardi, il viaggio di Where Winds Meet è appena iniziato. Everstone ha infatti annunciato un dicembre ricco di contenuti. L11 dicembre, in concomitanza con l'uscita su dispositivi mobili (12 dicembre a seconda della regione), arriverà una nuova zona esplorabile chiamata Roaring Sands, un'area desertica ricca di misteri e nuove sfide. Ad attendere i giocatori ci saranno due nuovi boss: River Master e Feng Ruzhi, pronti a mettere alla prova le abilità acquisite finora.

Discover the Winds of December:



New Region: Roaring Sands

New Bosses: River Master and Feng Ruzhi

Global Mobile Launch: Dec 12 (UTC)

New Hero's Realm, Sword Trial and more! pic.twitter.com/d12Ra9uXwb Where Winds Meet (@WhereWindsMeet_) December 5, 2025

In aggiunta, saranno disponibili due eventi a tempo limitato: Fortune Beyond Parlor e The Great Faceologist, che offriranno ricompense speciali e attività inedite per ampliare ulteriormente l'esperienza di gioco.

Where Winds Meet: tutti i dettagli del nuovo aggiornamento

Il mese proseguirà con lintroduzione della Velvet Shade Sect, prevista per il 14 dicembre, mentre il 21 dicembre debutterà un nuovo Sword Trial, intitolato "Scarlet Shock", pensato per i giocatori che amano mettere alla prova la propria abilità in combattimenti ad alta intensità.

Non mancheranno neppure le sfide di gruppo: sempre il 21 dicembre andrà live un nuovo Heros Realm, la versione del gioco dei raid da dieci giocatori. In questo caso, i nemici da affrontare saranno i temibili Twin Lions e Murong Yuan, pronti a offrire ricompense di alto livello per i team più coordinati.

Il mese si concluderà in grande stile con il Fireworks Festival il 30 dicembre, un evento celebrativo che promette atmosfere festose e ulteriori attività speciali. Considerando il ritmo con cui Everstone Studio sta aggiornando il titolo, è lecito aspettarsi che il 2026 porterà ancora più contenuti e ampliamenti del mondo di gioco. Where Winds Meet è attualmente disponibile su PS5 e PC, e continua a espandersi grazie a un supporto post-lancio costante e ambizioso.