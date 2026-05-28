Warhorse Studios promette un gioco de Il Signore degli Anelli profondamente immersivo con forte attenzione alla narrativa

Warhorse Studios ha descritto il suo nuovo RPG della Terra di Mezzo come un progetto profondamente immersivo con forte focus narrativo, personaggi memorabili e un mondo vivo. Lo studio considera il gioco un passion project e punta a consolidare la propria reputazione nel genere RPG

Warhorse Studios ha condiviso nuovi dettagli sul suo atteso RPG ambientato nella Terra di Mezzo, universo creato da J.R.R. Tolkien. Durante una recente diretta dedicata alla community, il direttore della comunicazione Tobias Stolz-Zwilling ha parlato dei nuovi progetti dello studio, tra cui una nuova avventura legata a Kingdom Come e il nuovo gioco open world ambientato nel mondo de Il Signore degli Anelli.

Secondo Stolz-Zwilling, il team è estremamente entusiasta di poter lavorare sulla celebre ambientazione fantasy, definendo il progetto un vero e proprio "passion project". Ha spiegato che lo studio dispone di un team molto preparato e motivato a esplorare tutte le possibilità offerte dall'universo creato da Tolkien.

Warhorse Studios vuole realizzare un RPG "profondamente immersivo", caratterizzato da un mondo vivo e dinamico. Stolz-Zwilling ha dichiarato che i giocatori potranno incontrare personaggi interessanti, visitare luoghi memorabili e vivere una storia con una forte componente narrativa, elemento che rappresenta uno dei punti centrali del progetto.

Warhorse farà tesoro dell'esperienza maturata con Kingdom Come Deliverance per questo gioco de Il Signore degli Anelli

Il responsabile della comunicazione ha inoltre sottolineato come l'esperienza maturata con Kingdom Come: Deliverance e Kingdom Come: Deliverance 2 abbia preparato il team allo sviluppo di nuovi RPG ancora più ambiziosi. Ha assicurato che, indipendentemente dall'ambientazione scelta, lo studio continuerà a sviluppare giochi seguendo la propria filosofia creativa.

Stolz-Zwilling ha ricordato che Warhorse Studios possiede un approccio unico alla costruzione degli RPG e ha ribadito un'affermazione già fatta in passato: il desiderio dello studio di diventare "i nuovi re degli RPG". Pur riconoscendo che la frase possa sembrare provocatoria, ha spiegato che il team crede fortemente nella formula sviluppata con i capitoli di Kingdom Come, una formula che secondo lui i giocatori apprezzano molto.

Warhorse Studios aveva annunciato ufficialmente sia il nuovo progetto Kingdom Come sia il nuovo RPG open world della Terra di Mezzo all'inizio del mese attraverso i social media. Secondo quanto riportato dal gruppo Embracer in un recente resoconto finanziario, il nuovo gioco ambientato nell'universo di Kingdom Come dovrebbe arrivare tra aprile 2027 e marzo 2028. È stato inoltre confermato che il nuovo titolo non utilizzerà il sottotitolo Deliverance, lasciando intendere la presenza di personaggi e storie completamente nuove.