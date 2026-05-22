Warhammer 40K: Dawn of War 4, annunciata la data d'uscita ufficiale e la roadmap dei contenuti

Warhammer 40K: Dawn of War 4 ha finalmente una data di uscita ufficiale e il ritorno della storica serie strategica sembra ormai vicino. Il nuovo capitolo sviluppato da King Art Games arriverà il 17 settembre 2026, mentre chi acquisterà la Commander Edition potrà iniziare a giocare con qualche giorno di anticipo, precisamente dal 14 settembre.

L'annuncio è arrivato , occasione nella quale gli sviluppatori hanno anche mostrato il piano dei contenuti previsti dopo il lancio. Il team ha infatti confermato che il gioco riceverà aggiornamenti gratuiti, DLC a pagamento e diverse novità distribuite nel corso del primo anno di supporto.

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Tra gli elementi più attesi c'è il ritorno della modalità Crusade, prevista per l'autunno 2026. Questa modalità riprenderà alcune idee amate dai fan di Dark Crusade, introducendo una grande mappa strategica basata sul controllo dei territori e sulla conquista graduale del pianeta. Oltre a questo arriveranno nuove modalità, pacchetti mappe, un editor di missioni e comandanti aggiuntivi dotati di obiettivi personalizzati.

Warhammer 40K: Dawn of War 4, oltre alla data d'uscita rivelate info sui contenuti

Per quanto riguarda i contenuti premium, la Commander Edition includerà due espansioni principali. La prima sarà un prologo dedicato ai Blood Ravens, storica fazione degli Space Marine molto amata dalla community. La storia sarà ambientata prima degli eventi principali della campagna e racconterà il ritorno di una squadra d'assalto sul pianeta natale Aurelia. Gli sviluppatori non hanno ancora svelato l'identità del misterioso comandante citato nella descrizione ufficiale.

Successivamente arriverà anche Aftermath, una vera espansione narrativa che introdurrà una nuova fazione giocabile e proseguirà la storia principale mostrando le conseguenze della guerra. Questo contenuto porterà inoltre nuovi comandanti e un'espansione significativa della modalità Crusade.

Durante un'intervista concessa a IGN, il direttore creativo Jan Theysen e il senior game designer Elliott Verbiest hanno lasciato intendere che il numero delle fazioni potrebbe aumentare ulteriormente in futuro. Pur senza fare nomi precisi, gli sviluppatori hanno suggerito che alcune razze storiche della saga potrebbero ancora comparire. Il team ha comunque chiarito che il supporto oltre il primo anno dipenderà dal successo commerciale del gioco.