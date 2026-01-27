Warcraft, Diablo e Overwatch: saranno 4 settimane piene per gli appassionati

Blizzard ha delineato una nuova strategia per presentare i contenuti in arrivo sui suoi titoli principali. La decisione di non organizzare la BlizzCon degli scorsi anni ha portato l'azienda a optare per una serie di eventi in streaming, un formato che ricorda le presentazioni dirette già adottate da altri colossi del settore.

Con questo approccio vengono diluiti gli annunci nel corso di diverse settimane, permettendo a ogni franchise di avere il proprio spazio dedicato senza la frenesia di un singolo weekend espositivo. È da sottolineare, però, che la BlizzCon tornerà a settembre.

Dove seguire le dirette di Blizzard fra gennaio e febbraio 2026

Il calendario si apre con World of Warcraft State of Azeroth, previsto per il 29 gennaio alle ore 18:00 italiane (si potrà seguire su YouTube). Durante la trasmissione verranno svelate le novità riguardanti World of Warcraft, sia Classic che moderno, fra cui un nuovo elemento di decorazione per il nuovissimo sistema di housing introdotto nel videogioco. L'evento avverrà a poco più di un mese di distanza dall'arrivo dell'espansione Midnight (2 marzo).

La programmazione prosegue con cadenza settimanale, mantenendo sempre lo stesso orario delle 19:00. Il 4 febbraio sarà il turno di Overwatch 2 (questa la pagina dedicata su YouTube), dove potrebbe arrivare anche il reveal dello spinoff del franchise per mobile. L'11 febbraio i riflettori si sposteranno su Hearthstone (qui) e, infine, a chiudere il ciclo di presentazioni sarà Diablo (qui), con uno showcase fissato per il 18 febbraio, data in cui presumibilmente verranno forniti dettagli sui futuri aggiornamenti del quarto capitolo della saga. Il 28 aprile, infatti, arriverà l'espansione Lord of Hatred.

Per coinvolgere la community, Blizzard ha confermato la distribuzione di contenuti digitali gratuiti per chi seguirà gli eventi. Le trasmissioni saranno visibili sui canali ufficiali presenti su Twitch e YouTube. Maggiori dettagli e la "guida per gli spettatori" possono essere trovati sul sito ufficiale Blizzard.