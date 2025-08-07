Vola tra i dinosauri di Jurassic World con la nuova espansione di Flight Simulator!

Nella nuova espansione ufficiale di Orbx, sviluppata con Universal, puoi sorvolare larcipelago dei film Jurassic World, atterrare nei suoi aeroporti iconici e incontrare dinosauri animati, tutto allinterno del simulatore di volo più realistico di sempre. Uscita prevista tra fine agosto e inizio settembre 2025

Per la prima volta nella storia di Microsoft Flight Simulator, i giocatori potranno esplorare unambientazione che fonde fedeltà geografica e fantasia cinematografica: Jurassic World: Archipelago è la nuova espansione sviluppata dallo studio australiano Orbx in collaborazione con Universal Products & Experiences. Ladd-on ufficiale permette di visitare lintero arcipelago Muertes, meglio conosciuto dai fan della saga come Isla Nublar, Isla Sorna, Isla Matanceros, Isla Muerta, Isla Tacaño e Isla Peña, ambientazioni iconiche dei film Jurassic Park e Jurassic World situate al largo della costa pacifica della Costa Rica. Oltre alle isole fittizie, si potranno raggiungere anche luoghi reali come Herradura Bay Marina e laeroporto internazionale Juan Santamaría, impreziosito da un terminal VIP a tema Jurassic World.

L'espansione arriverà su Microsoft Flight Simulator 2024 tra la fine di agosto e linizio di settembre e promette di trasformare il simulatore in una vera esperienza cinematografica, offrendo scenari dettagliatissimi con vegetazione lussureggiante, strutture celebri come lInnovation Center di Isla Nublar, monorotaie in movimento e resti abbandonati delle strutture di Site B su Isla Sorna immersi nella giungla. Il tutto ambientato poco prima degli eventi del film Jurassic World del 2015, con il parco ancora operativo.

Ma non si tratterà solo di elementi prettamente paesaggistici: nell'espansione vi sarà la presenza dinamica di oltre dieci specie di dinosauri animati. Volando sulle isole, i piloti potranno avvistare Apatosaurus e Brachiosaurus che pascolano nelle radure, Stegosaurus e Gallimimus che corrono in branchi, i temuti Velociraptor nascosti tra la vegetazione e, naturalmente, limponente Tyrannosaurus rex. Non mancano nemmeno rettili volanti come i Pteranodon e i Dimorphodon, né lenorme Mosasaurus che popola le acque costiere e addirittura il mostruoso Indominus rex. Ma l'elenco delle specie non sarebbe finito qui, con gli sviluppatori che promettono ulteriori sorprese.

L'espansione includerà, oltre al volo libero, anche una serie di missioni come il trasporto VIP tra le isole, i foto-tour guidati, o latterraggio in condizioni difficili su improvvisate piste nella giungla e sulle spiagge. Sarà possibile visitare diverse strutture viste nei film, atterrare su elisuperfici e aeroporti dedicati, inclusi quelli in fase di abbandono su Isla Sorna, esplorare i paesaggi dalla prospettiva di piloti civili e scoprire scorci inediti delle ambientazioni dei film.

Jurassic World: Archipelago sarà supportato al lancio su tutte le versioni di Microsoft Flight Simulator 2024, sia PC che Xbox, incluso il titolo disponibile tramite Xbox Game Pass e la Standard Edition. La distribuzione avverrà tramite OrbxDirect e il Marketplace ufficiale di MSFS 2024; ledizione per Xbox sarà acquistabile esclusivamente tramite il Marketplace. Versioni dedicate per Microsoft Flight Simulator 2020 e X-Plane 12 sono in fase di sviluppo e verranno rilasciate successivamente.

Orbx ribadisce che non si tratta di una semplice mod fan-made, ma di un prodotto con licenza ufficiale Universal, destinato a proporre una nuova esperienza di gioco per Flight Simulator con una proposta crossmediale di alto profilo.