Virtua Fighter, il nuovo combat system strizza l'occhio ai giochi souls-like

Al Tokyo Game Show 2025 SEGA e Ryu Ga Gotoku Studio hanno presentato Virtua Fighter New Project, titolo provvisorio del nuovo capitolo della saga. Tra le novità spiccano due modalità di gioco, Standard e Uprising, e tre meccaniche di combattimento innovative, una ispirata al parry di action-adventure ed RPG

Al Tokyo Game Show 2025 SEGA e Ryu Ga Gotoku Studio (RGG) hanno alzato il sipario su Virtua Fighter New Project, titolo provvisorio del nuovo capitolo della storica saga di picchiaduro. L'annuncio non ha svelato ancora il nome definitivo né il gameplay completo, ma ha offerto un'anteprima dettagliata delle principali innovazioni del sistema di combattimento.

Il gioco includerà due modalità principali pensate per accontentare diverse tipologie di giocatori. La prima, Standard, rimane fedele alla tradizione: un match si conclude esaurendo l'energia dell'avversario o facendolo cadere fuori dal ring, con la vittoria fissata a tre round. La seconda, denominata Sommossa, introduce un regolamento inedito con nuove meccaniche di rimonta e che offre un concetto di gameplay fresco, totalmente diverso dalla modalità Standard.

Le novità più significative riguardano però i sistemi di combattimento, studiate per arricchire la profondità tattica e il realismo delle sfide. Lo studio ha introdotto diverse nuove meccaniche, tra cui Difesa Fluida che sposta il focus sul realismo dei movimenti e l'armonia visiva della lotta. Insieme al sistema Rottura e Fervore, ne risulta una meccanica molto simile al "parry" presente in numerosi action-adventure ed RPG  tratto distintivo dei titoli souls-like.

Rottura e Fervore è un sistema che introduce una meccanica di accumulo dei danni. Quando determinate parti del corpo subiscono colpi ripetuti, il danno si accumula consentendo la rottura di quella specifica parte. Una volta rotta, l'attaccante ottiene un vantaggio strategico da sfruttare. I danni vengono mantenuti nei round successivi, creando un livello tattico che aggiunge spessore a ogni partita.

In buona sostanza, la combinazione di queste due meccaniche, permette di schivare l'attacco senza subire alcun danno. Con il giusto tempismo, partirà una breve animazione che consentirà al lottatore in modalità di difesa di contrattaccare e convertire la difesa in attacco.

Queste due meccaniche si sommano a Sconvolgi e Combo con Stordimento: la prima è una tecnica di attacco che sblocca una meccanica dedicata alle combo che enfatizza la fluidità e il realismo, ma senza la necessità di combinazioni di tasti complesse.

L'insieme di queste meccaniche suggerisce un capitolo che punta a modernizzare non solo la serie, ma l'intero panorama dei picchiaduro, senza rinunciare alla sua identità competitiva. In attesa di scoprire il titolo ufficiale e ulteriori dettagli, Virtua Fighter New Project si presenta come uno dei progetti più interessanti del Tokyo Game Show.