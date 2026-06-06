Virtua Fighter è tornato e non è il gioco che ti aspettavi: ecco cosa cambia davvero

Virtua Fighter Crossroads è il nome definitivo del nuovo capitolo della storica saga Sega, sviluppato da RGG Studio. Presentato al Summer Game Fest 2026, il gioco fonde combattimento e avventura narrativa in una città fittizia del Sud-Est asiatico. Uscita prevista nel 2027, piattaforme ancora da confermare ufficialmente.

Dopo mesi di silenzio, durante i quali la community aveva potuto osservare soltanto un teaser trailer e alcuni scorci di gameplay privi di contesto, Sega e RGG Studio hanno finalmente tolto il velo dal loro nuovo progetto legato alla saga Virtua Fighter.

In occasione del Summer Game Fest Live 2026, è stato presentato il primo trailer completo di Virtua Fighter Crossroads, accompagnato da una vetrina dedicata in cui il Creative Director Riichiro Yamada ha illustrato le caratteristiche principali del titolo. La finestra di lancio è fissata al 2027, senza ancora una data precisa né una lista ufficiale di piattaforme, anche se è ragionevole attendersi la disponibilità su PC (Steam), PlayStation 5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2.

Lo studio noto per la serie Yakuza ha scelto un approccio radicalmente diverso rispetto alla tradizione del franchise. Yamada ha definito Virtua Fighter Crossroads un'esperienza di tipo "fighting adventure", una formula che combina la campagna narrativa in singolo giocatore con il sistema di combattimento corpo a corpo della serie. Non si tratta, dunque, di un picchiaduro puro, ma di un titolo che integra elementi di action-adventure e una struttura da gioco di ruolo d'azione, avvicinandosi stilisticamente alla filosofia produttiva di RGG Studio già vista in Yakuza e Like a Dragon.

Il trailer mostrato è prevalentemente orientato alla narrazione piuttosto che al gameplay vero e proprio, ma fornisce un'introduzione al mondo di gioco e alla nuova protagonista. Le sequenze di combattimento visibili confermano che le meccaniche di scontro ravvicinato restano al centro dell'esperienza, con animazioni che puntano a un impatto fisico marcato e realistico.

Il gioco è ambientato in Vilasapara, una città fittizia del Sud-Est asiatico sotto il controllo di una potente organizzazione criminale locale e caratterizzata da diffusa corruzione. L'estetica urbana richiama fedelmente i quartieri tipici dell'area geografica di riferimento, con venditori ambulanti sui marciapiedi e locali di ristorazione arredati con le caratteristiche sedie monoblocco in plastica. Questa scelta stilistica riflette il consueto approccio di RGG Studio nella costruzione degli ambienti, sempre attento alla verosimiglianza culturale.

Dal punto di vista strutturale, Virtua Fighter Crossroads è concepito come un'antologia incentrata su quattro personaggi principali. Il volto del gioco è Cielo Salinas, che in questa iterazione prende il posto di Akira Yuki come personaggio di punta della serie. Come nei titoli Yakuza, la progressione sarà arricchita da un numero significativo di missioni secondarie, a testimonianza dell'intenzione di costruire un mondo di gioco denso e con contenuti laterali.

Le battaglie all'interno della modalità storia non si limiteranno agli scontri uno contro uno tipici della serie: il titolo introdurrà situazioni di combattimento multiplo, in cui il protagonista dovrà affrontare più avversari contemporaneamente. Questa meccanica, inedita per Virtua Fighter, avvicina ulteriormente il titolo ai ritmi dell'action-adventure.

La modalità VS, tuttavia, rimane presente e conserva le meccaniche di combattimento semplici e dirette che hanno caratterizzato storicamente la serie, incluse le combo a maggiore danno. RGG Studio sembra dunque voler mantenere un doppio binario.