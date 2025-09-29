Videogiochi e TV aumentano la concentrazione, i social la riducono in pochi minuti

Videogiochi e televisione migliorano la concentrazione, i social media la riducono: è quanto emerge da una ricerca condotta dall'Università di Swinburne in Australia e pubblicata sulla rivista Scientific Reports. Lo studio ha analizzato l'attività cerebrale di un gruppo di giovani adulti, monitorandola con la spettroscopia funzionale nel vicino infrarosso (fNIRS), una tecnica capace di rilevare variazioni emodinamiche nella corteccia prefrontale.

Il test ha coinvolto 27 partecipanti tra i 18 e i 25 anni, esposti per soli tre minuti a tre diverse condizioni: TV, videogiochi e social media. Durante queste brevi sessioni, i ricercatori hanno osservato cambiamenti immediati nell'umore e nei livelli di concentrazione attraverso la misurazione di parametri come l'emoglobina ossigenata (HbO) e deossigenata (HbR).

fNIRS utilizza sorgenti di luce nel vicino infrarosso (tipicamente 650-900 nm) e sensori ottici posizionati sul cuoio capelluto. La luce, quindi, penetra nei tessuti cerebrali superficiali e viene assorbita in modo diverso da emoglobina ossigenata (HbO) ed emoglobina deossigenata (HbR). Misurando le variazioni di assorbimento e riflessione della luce, è possibile calcolare i cambiamenti relativi delle concentrazioni di HbO e HbR in aree corticali, in questo caso la corteccia prefrontale dorsolaterale (dlPFC).

Lo studio ha usato un sistema fNIRS multicanale per raccogliere i segnali in tempo reale durante le tre condizioni sperimentali (TV, videogiochi, social media), e questo ha consentito di osservare le variazioni emodinamiche in risposta allo stimolo dopo soli tre minuti di esposizione.

I dati hanno mostrato che TV e videogiochi aumentano la percezione soggettiva di concentrazione, con i videogiochi in particolare associati a un incremento dell'HbR, indice di maggiore attività cerebrale. Al contrario, i social media hanno portato a un calo della concentrazione riportata dai partecipanti, nonostante l'aumento di HbO. Questi dati portano a pensare che un maggiore flusso sanguigno non coincide necessariamente con migliori prestazioni cognitive.

La ricerca, guidata da Daniel Fehring insieme a un team di neuroscienziati e psicologi, è stata definita un contributo pionieristico nello studio delle differenze tra attività digitali. Per la prima volta è stato dimostrato che bastano pochi minuti di utilizzo dello schermo per alterare l'attività cerebrale, con effetti immediati sulla capacità di mantenere l'attenzione.

Questi risultati aprono a nuove riflessioni sull'impatto delle diverse forme di intrattenimento digitale e sull'importanza di distinguere tra stimoli che rafforzano la concentrazione e altri che invece la indeboliscono.