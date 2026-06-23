Valve svela i prezzi ufficiali di Steam Machine: quattro modelli e più di 1.000 euro per ciascuno

Valve ufficializza prezzi e prenotazioni di Steam Machine: quattro configurazioni tra 1.039 e 1.428 euro, estrazione casuale per accedere ai preordini e un listino ben più alto rispetto alle attese e che ha diviso la community

Valve ha ufficializzato prezzi e prenotazioni di Steam Machine, il PC compatto da salotto basato su SteamOS che punta a portare l'intera libreria Steam sul televisore di casa con un form factor simile a quello di una console. Il modello base da 512 GB parte da 1.039 euro, quello da 2 TB arriva a 1.359 euro, con i bundle comprensivi di Steam Controller a 1.108 e 1.428 euro rispettivamente. Il lancio previsto è per l'estate 2026, ma le unità disponibili saranno limitate e assegnate tramite estrazione casuale.

Cosa sono le Steam Machine

A differenza di Steam Deck, che è un PC portatile, Steam Machine è un box fisso pensato esclusivamente per la postazione TV: si collega al monitor o al televisore, si usa con un controller e funziona come una console, ma con l'architettura aperta di un PC. Si basa su un processore AMD semi-custom con GPU integrata con 8 GB di VRAM GDDR6, affiancato da 16 GB di RAM DDR5 e da SSD NVMe nei tagli da 512 GB e 2 TB. Il sistema operativo è SteamOS 3, derivato da Linux: tutta la libreria Steam è accessibile, ma i giochi che richiedono DRM come Easy Anti-Cheat o kernel-level anti-cheat su Windows potrebbero non girare, un punto su cui la community si è già divisa. Valve dichiara una potenza sei volte superiore rispetto a Steam Deck e un fattore di forma da circa 15 cm per lato, con pannelli frontali intercambiabili magneticamente in noce massello e tessuto rosso inclusi nei modelli da 2 TB. Per chi vorrà personalizzarne l'esterno, Valve pubblicherà anche i file CAD.

Sistema di prenotazione

Le prenotazioni sono aperte sul negozio Steam fino al 25 giugno alle 19:00 ora italiana: chiunque si iscriva prima di quella scadenza partecipa a un'estrazione casuale, esattamente come avvenne per i primi lotti di Steam Deck e Steam Controller. Chi viene estratto riceve un'email e può procedere all'acquisto; gli altri finiscono in lista d'attesa. Stando alle indicazioni di Valve, le unità del primo lotto verranno spedite il 29 giugno, ma chi si trova in coda potrebbe aspettare fino al 2027 o oltre. La disponibilità ridotta al lancio non è una scelta commerciale ma una conseguenza diretta della crisi dei componenti di memoria, che ha costretto Valve a ridimensionare la produzione iniziale.

Il nodo del prezzo

Valve ha ammesso apertamente, nel comunicato ufficiale, che il prezzo originale fissato nel 2023 (data in cui iniziò l'approvvigionamento componenti) non è più sostenibile: "Nell'ultimo anno circa le cose sono cambiate rapidamente, soprattutto per RAM e storage. L'effetto complessivo è che il nostro obiettivo iniziale per il prezzo di Steam Machine non è più fattibile", si legge in una nota dell'azienda. I prezzi attuali riflettono i costi dei componenti negli ultimi sei mesi e, con il mercato degli SSD ancora volatile, non è escluso che il listino possa essere rivisto al rialzo in futuro, esattamente come già accaduto con Steam Deck. Rispetto a una PS5 o una Xbox Series X, Steam Machine costa il doppio o più; rispetto a un PC Desktop con specifiche analoghe, il divario si riduce, ma rimane la scelta più costosa per chi punta al gaming da salotto senza passare da Windows.

Polemiche e divisioni

L'annuncio ha generato reazioni polarizzate. Una parte della community contesta il posizionamento: a quelle cifre, Steam Machine non si rivolge all'utente che vuole un sistema semplice da posizionare sotto il TV, ma a chi è già dentro l'ecosistema Valve, conosce i limiti di SteamOS e accetta il prezzo come costo di accesso a una piattaforma aperta. L'altra critica, più tecnica, riguarda la scelta di non tenere basso il prezzo dell'hardware attraverso i ricavi di Steam: Valve ha spiegato di voler evitare il modello delle piattaforme chiuse, dove PlayStation e Xbox possono spingere i margini sul software per vendere l'hardware a prezzi più aggressivi, ma il risultato è un listino che taglia fuori una parte rilevante del pubblico. Anche il sistema di prenotazione a estrazione ha trovato più di un detrattore: chi vuole comprare una macchina a oltre 1.000 euro e si aspetta di poterla ordinare senza dover sperare in un sorteggio ha buone ragioni per essere scontento.